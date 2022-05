BEWUST CORRUPTIE EN VRIENDJESPOLITIEK GEFACILIEERD

Vanaf het moment dat de huidige president werd gekozen, heeft hij duidelijk veel normen en procedures genegeerd en zich anders opgesteld, dan hetgeen hij als voorzitter van zijn partij het volk had voorgehouden tijdens de verkiezingsstrijd.

Naar de mening van velen, gedraagt hij zich alles behalve als een ambtenaar die wordt beperkt door de regels die hij geacht wordt te respecteren.

Dit werd duidelijk toen hij openlijk vriendjespolitiek faciliteerde die reeds tot de vernietiging van de democratie heeft geleid in Suriname. Hyperinflatie, de pandemie en een zwaar IMF-programma eisen hun tol op de Surinaamse burger. Momenteel wordt het binnenland ook geconfronteerd met een milieuramp, waarbij mensen hun huizen zijn kwijtgeraakt en ook daar ontbreekt er een goede aanpak. Ook met betrekking tot de kwestie van ons territoriaal gebied blijkt er geen duidelijk gezag. Wij moeten waken dat ons territoir en onze rechten, niet stilletjes worden verkwanseld, alleen omdat de regering een brug over de Corantijnrivier wenst te bouwen. Het volk en de media vragen al geruime tijd duidelijkheid met betrekking tot deze kwestie, maar tot op heden krijgen zij geen tastbaar antwoord van president Santokhi, minister Albert Ramdin en het parlement. Het volk wil weten, wat de afspraken zijn en wil niets met wellicht duistere zaken, te maken hebben.

Suriname en Guyana tekenden hiertoe op woensdag 4 mei een contract voor haalbaarheidsstudies, om financiering, verkeersstromen en tol- en andere inkomsten genererende opties, te bepalen. Nu dat het proces is ingezet voor de haalbaarheidsstudie Corantijnbrug, zijn wij benieuwd wat de afspraken zijn betreffende het kostenplaatje. Het contract, getekend met het in Trinidad gevestigd adviesbureau WSP Caribbean, zal USD 2 miljoen kosten en zal ervoor zorgen dat de onderzoekingen voor het beste Design, Build, Finance and Operate model voor de Corantijnbrug door middel van een Publiek Private Samenwerking in de komende zeven maanden, worden uitgevoerd.