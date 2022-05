IN DE TOEKOMST NAMEN PUBLICEREN? MEN DENKT DAT WE DOM ZIJN!

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, heeft beloofd in de toekomst namen te publiceren van burgers, die in aanmerking zijn gekomen voor domeingrond. Dit als reactie op een opmerking die een parlementariër maakte, over het hebben van bewijsmateriaal, dat collega’s in zeer korte tijd, in aanmerking zijn gekomen voor grote lappen grond. Waarom ga je pas in de toekomst publiceren? We willen weten welke partijloyalisten in aanmerking zijn gekomen. Niemand komt ons zand in de ogen strooien met mooie praatjes voor de toekomst. Wat verwacht men eigenlijk? Dat wij dus hiermede zand erover moeten strooien, terwijl volksvertegenwoordigers zichzelf aan het verrijken zijn en het arme volk de torenhoge huurprijzen moet blijven betalen. Als de minister indruk wilde maken, had ze liever kunnen zeggen, dat ze inderdaad in gebreke is gebleven, maar alsnog een publicatie zal doen vanaf het aantreden van deze regering. Deze regering heeft toch transparantie beloofd? En de verkeerde handelingen van de vorige regering blijven zich normaal voortzetten in een ander jasje, want terwijl mensen uit woningen worden gezet, mensen al jaren geen beschikking kunnen krijgen van door de overheid uitgegeven gronden en anderen al jaren rondlopen met een bereidverklaring, komen prominenten heel gemakkelijk aan hectaren. Waar gaat dit land op deze manier naartoe? We hebben de voorzitter van het parlement nooit horen vragen naar de bewijslasten. Is hij bang schade aan zijn eigen partij te berokkenen?

Het zijn deze zelfde lieden die de verkregen gronden verkavelen en verkopen aan arme burgers voor duizenden euro’s of dollars. Is dit onze nationale gedachte? Rijk worden ten koste van het bloed en zweet van de burgers? Foei toch! Er zou een strafrechtelijk onderzoek in deze zaak moeten komen.