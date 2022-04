BRANDSTOF SUBSIDIËREN UITSTEL VAN EXECUTIE

Onlangs heeft de regering bekendgemaakt, dat de prijs van brandstof tijdelijk zal worden gesubsidieerd. Hoewel de benzineprijs wereldwijd gestegen is als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zal de regering van Suriname inkomen met deze subsidie om zo de samenleving tegemoet te komen. Zo gezegd, zo gedaan, want de pompprijzen werden zaterdag 9 april om 0:00 uur aangepast. De subsidie per liter bedraagt SRD 4.37 voor diesel en SRD 1.52 voor unleaded. De nieuwe brandstofprijzen bedragen SRD 19.87 voor diesel, SRD 20.95 voor unleaded en SRD 26.07 voor super unleaded. Deze subsidie is een equivalent van een negatieve governmenttake. Op super wordt er geen subsidie verleend. Volgens de calculaties van de regering, zouden burgers bij de pomp zonder deze subsidie SRD 24.24 voor diesel betalen, SRD22.47 voor unleaded en SRD 22.46 voor super. Wat de regering niet heeft vermeld bij haar bekendmaking, is dat zij onlangs enkele miljoenen USD heeft ontvangen van de Staatsolie Maatschappij Suriname en een deel daarvan heeft ingezet om de brandstof te subsidiëren voor de samenleving. Naar onze mening is dit besluit absoluut niet slim en volgens deskundigen is deze subsidie zelfs politiek geladen, want door brandstof te subsidiëren, zal de brandstofsmokkel naar de buurlanden wederom zwaar toenemen vanwege het grote prijsverschil. Daarnaast weten wij, dat de regering bij de volgende brandstofprijsaanpassing rond de vijfde van de komende maand, zich deze subsidie niet langer zal kunnen permitteren, want tegen die tijd zal de oliemarktprijs nog steeds hoog liggen, waardoor Suriname steeds achterloopt met de aanpassingen. Het subsidiëren van brandstof is naar onze mening, gewoon uitstel van executie en de mensen met een beetje economische kennis, begrijpen wat wij hiermee bedoelen. Keerpunt is van mening, dat dit besluit geen goede actie is, omdat de financiële middelen van Staatsolie aan de Staat Suriname, nooit en te nimmer op consumptieve wijze aangewend moeten worden. Dit geld moet de regering eigenlijk sparen om te kunnen investeren in onze toekomst, omdat er binnenkort veel geld nodig zal zijn voor de participatie in de offshore olieblokken. De regering weet bliksemsgoed, dat wij nog niet ready zijn voor de participatie in de offshore olieblokken en dat punt moet nu wel bovenaan op de prioriteitenlijst staan, anders zijn wij echt een verloren natie.