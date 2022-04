VEROORDELING GOVERNORS LAAT INVESTEERDERS TWIJFELEN

Wij van Keerpunt, hebben er een zwaar hoofd in dat we ooit de geldzending van 19.5 miljoen euro die nog steeds vast zit in Nederland, terug zullen krijgen. Wij denken dat het grootste knelpunt is, dat we leven in een compliance tijdperk. Het feit dat de banken geen dollars van de cambio’s willen, heeft alles daarmee te maken. Geld moet schoon zijn en je moet de herkomst van elke cent kunnen verklaren. Het Caraïbisch gebied is in een compliance tijdperk een high risk gebied. De tussenbanken hebben het Caraïbisch gebied massaal opgezegd, daarom komen er al vijf jaar geen dollars meer naar Suriname. De tussenbanken moeten de dollars overmaken, maar die dienst is weggevallen. We moeten begrijpen dat het risico van Suriname, of het investeringsrisico van ons land, vertienvoudigd is met het vonnis van Hoefdraad.

Niet één, maar twee ex -governors van de CBvS, zijn veroordeeld. Dus er is sprake van een patroon in dit land. Nederland houdt de 19.5 miljoen euro vast, omdat men de CBvS niet vertrouwt. Laten we kijken naar de CBvS als instituut. Het hoofd juridische zaken is veroordeeld, twee ex-governors zijn veroordeeld, een andere directeur had destijds ook bedankt, maar is weer terug bij de moederbank. Vervolgens zijn twee directieleden vorig jaar ontslagen. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld, dat een criminele organisatie huis heeft gehouden op de CBvS en het ministerie van Financiën. De CBvS is de financiële toezichthouder binnen het AML/CFT regiem. Het is pijnlijk, maar bijna kan je stellen dat met deze veroordelingen, de beslaglegging door Nederland gerechtvaardigd is. CBvS heeft toen bewezen, dat zij als instituut in die periode totaal niet te vertrouwen was, gegeven de punten hierboven. Bovendien, het schandaal bij de SPSB, waarbij een bank een speeltuin was van de NDP met ex-penningmeester G. Kromosoeto als marionet, toont aan dat er vanuit de CBvS, totaal geen toezicht was op delen van de financiële sector.

En juist deze omissie opent de deur voor witwassen. Kromosoeto is nu ook veroordeeld. Als er goed toezicht was van de moederbank, kon dit nooit gebeuren. Dus wanneer een investeerder Suriname overweegt en een advies vraagt aan een compliance jurist die een beetje AML/CFT speurwerk doet over Suriname, krijg je problemen. Suriname is helaas een paria in het compliance tijdperk. Komt nog bij kijken dat vanuit het huis van een ex-president, wapens naar de maffia zijn gegaan. Niemand in het leger zegt wat. Ook Dino Bouterse, de zoon van diezelfde president, was bereid Hezbollah met paspoorten, wapens, cocaïne en land te ondersteunen. De huidige regering was naïef om mensen te beloven dat honderden investeerders klaar stonden – dat was natuurlijk te mooi om waar te zijn. Maar goed, dat werd natuurlijk verteld om van de smet, opgeworpen door de regering Bouterse, af te komen.