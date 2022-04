CASH VALUTA STORTEN NIET ZONDER VERKLARING

GROTE SOMMEN ONVERKLAARBAAR GELD IN SURINAME

De Surinaamse Bank (DSB) heeft onlangs bekendgemaakt, dat zij per maandag 11 april 2022, het USD-/EURO-kasbeleid met betrekking tot valutastortingen, heeft aangepast. Met deze bekendmaking laat DSB weten, dat valuta gekocht bij een cambio, bedrijf of derden, niet meer contant gestort kan worden. Bij stortingen vanaf USD 3.000 dienen onderliggende documenten verplicht aangeleverd te worden. De stortingskosten zijn 4 procent met een maximale stortingslimiet van USD/EURO 1000 per particuliere (Retail/Prime) klant per maand. Deze maatregel is wel in lijn met de AML/CFT richtlijnen, die stellen dat de bank moet kunnen traceren waar klanten hun vreemde valuta vandaan halen. Deze maatregel is om de illegale sector tegen te gaan, omdat er al geruime tijd grote sommen geld worden gebracht naar de lokale banken om te storten op de rekeningen, maar vaak slaat de verklaring van de herkomst van die bedragen op niets. De bank probeert met deze maatregel betalingen zoveel mogelijk via internetbanking te laten lopen, maar het is wel zeer klantonvriendelijk voor mensen die maandelijks USD 100 kopen met hun SRD’s, het bedrag vervolgens willen storten op hun rekening en daarbij nu gehinderd worden. Is het de bedoeling dat wij nu al onze gespaarde vreemde valuta onder ons matras moeten bewaren, want dat is de enige optie voor de doorsnee burger. Dit zal wel tot gevolg hebben, dat men weer thuis zal sparen en geen digitale transacties zal doen. Banken hebben nu over het algemeen een Know Your Client (KYC) beleid. Dit betekent dat de banken met de informatie ingewonnen bij de klant, ook klantonderzoek kunnen doen om financiële criminaliteit te voorkomen. Hierdoor kunnen zij onderzoeken en vaststellen, waar en met wie een klant zaken doet en waar het geld op de rekening van de klant, vandaan komt. Zo kunnen deze financiële instellingen bijvoorbeeld monitoren of bankrekeningen worden gebruikt voor financiële criminaliteit. We denken dan gelijk aan het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Wanneer de banken zich nauwkeurig houden aan het KYC beleid, is het gebruikelijk dat zij ook de overheid kunnen helpen om financiële criminaliteit te bestrijden en voorkomen. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, is het dan niet vreemd, dat er ook wordt gekeken naar het KYC beleid van onze lokale banken en Keerpunt is van mening, dat de grote Surinaamse banken zich al geruime tijd wél degelijk houden aan het KYC beleid, maar gezien de recente gebeurtenissen met het binnenstromen van grote sommen geld, dan is het wel raadzaam om aan de bel te trekken. Daarnaast zijn we niet vergeten, dat we de geldzending van 19.5 miljoen euro van onze drie grootste banken, nog steeds niet uit Nederland terug hebben gekregen. De grootste boosdoener in deze zaak waren bepaalde cambio’s die zich niet altijd houden aan de KYC policy. Daarom is men overgegaan tot het ‘Know your clients, client’ beleid, dat inhoudt, dat de cambio informatie verzamelt van de cliënt. Wie geld wisselt of vreemde valuta opkoopt, moet zich identificeren en zijn ID-kaart of paspoort tonen. Ook moet de herkomst van de gelden verklaard kunnen worden. Indien dit niet kan worden gedaan, kunnen we gerust stellen, dat deze cliënt zijn geld op een malafide manier ‘verdient’ en dat hij de cambio misbruikt om wit te wassen. Wanneer dit soort zaken zich afspelen, dan is het logisch dat er wordt gekeken naar een reeks aan maatregelen, zodat de orde wordt gehandhaafd binnen de financiële sector.