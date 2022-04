HOOP IS ER TOCH NOG

Surinamers hebben de afgelopen jaren een behoorlijke last moeten dragen, veroorzaakt door de brandstofprijzen die constant verhoogd werden. Die zogenaamde aanpassingen zorgden ook voor verhoogde prijzen van levensmiddelen in de winkels. Het zal geen verrassing zijn wanneer er binnenkort wederom prijsaanpassingen zullen zijn. De oorlog in Oekraïne heeft grote invloed op de prijzen van producten, goederen en dienstverlening. President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs aangehaald, aandacht te hebben voor de noodkreet van het volk. De regering tracht degenen die alleen van een AOV leven en niet uitkomen, een extra SRD 100 te geven. Ofschoon de regering verhogingen op sociale uitkeringen, zoals de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) en de Algemene Kinderbijslag (AKB) heeft aangekondigd, voelen veel burgers toch nauwelijks financiële verlichting. Vorige week heeft de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in samenwerking met sponsoren, besloten een Bigi Bombarie verkoopactie te organiseren, waarbij er voedselpakketten bestaande uit 14 producten, tegen een gereduceerde prijs van SRD 160 werden verkocht aan burgers. De bedoeling van de VHP is de koopkrachtversterking verder te stimuleren middels het verkopen van basisgoederen onder de kostprijs van de producten. Vicepresident Ronnie Brunswijk is ook op eigen initiatief ertoe overgegaan voedselpakketten die voorzien in de eerste levensbehoeften, te verdelen. Om in aanmerking te komen voor een pakket, moesten burgers zich registreren. De regering kan de nodige basisgoederen zelf importeren, zodat het voor minderdraagkrachtigen veel goedkoper wordt, dan in de winkels. Keerpunt is van mening, dat Suriname ook op het punt moet komen om de productie van bepaalde producten die hier geproduceerd kunnen worden, aan te moedigen. Indien mogelijk kunnen deze producten geëxporteerd worden, zodat de staat ook hieraan kan verdienen. Op die manier worden we in zekere mate minder afhankelijk van de import. Vooral in deze crisisperiode en een voortdurende instabiele economie, is het van belang dat wij meer in termen van productie gaan denken. Keerpunt heeft lang gepleit voor het kiezen van goede leiders, die een heldere visie hebben op zaken en een betere beleidsvoering hebben. De hoop is er nog steeds op gevestigd dat in de toekomst er hierin daadwerkelijk een positieve verandering zal komen en wel in het belang van de gehele Surinaamse samenleving.