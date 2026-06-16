Lalmahomed dringt aan op spoedige uitbetaling salarissen arts-assistenten

Tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2026 in De Nationale Assemblee, heeft DNA-lid Hakiem Lalmahomed (VHP), de regering opgeroepen met spoed de loonachterstanden van arts-assistenten weg te werken. In een interruptie tijdens het betoog van assembleelid Jeffrey Lau (NPS), wees Lalmahomed erop dat arts-assistenten, onder wie medewerkers van de Spoed Eisende Hulp (SEH), inmiddels al meer dan drie maanden wachten op hun salaris. Volgens hem gaat het om jonge zorgprofessionals die onder vaak zware omstandigheden, een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.

Lalmahomed vroeg de regering of het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), is dat deze groep zorgverleners structureel met betalingsachterstanden moet blijven functioneren. “Wij zijn midden in de begrotingsbehandeling. Dan kan het niet zo zijn dat bijzondere professionals, maandenlang op hun loon moeten wachten”, stelde Lalmahomed.

Hij sprak ook zijn misnoegen uit over het feit dat de minister van VWA zich volgens hem wederom in het buitenland bevindt, terwijl de uitdagingen binnen de zorgsector, zich blijven opstapelen.

Lalmahomed deed een dringend beroep op de regering om nog deze week duidelijkheid te verschaffen over de uitbetaling van de achterstallige salarissen. Daarnaast vroeg hij om een concrete toezegging over het moment waarop de arts-assistenten hun salaris zullen ontvangen. De regering heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven op de vragen van het DNA-lid.