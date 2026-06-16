Atompai: ‘Meer dan 10 procent voor onderwijs nodig op staatsbegroting´

Mielando Atompai (NPS) heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, kritiek geuit op de geplande overheidsuitgaven voor het onderwijs. Volgens hem blijft het aandeel van onderwijs in de staatsbegroting te laag, om structurele verbeteringen binnen de sector mogelijk te maken. Atompai wees erop dat in 2025 ongeveer 10 procent van de begroting naar onderwijs ging en dat dit percentage in de begroting voor 2026, opnieuw rond hetzelfde niveau ligt. Volgens hem laat dit zien dat onderwijs onvoldoende prioriteit krijgt binnen het overheidsbeleid. “Dat geeft aan, dat we onderwijs niet serieus nemen. Dat geeft aan, dat we niet van plan zijn, iets te veranderen”, stelde Atompai. De parlementariër benadrukte dat de problemen binnen het onderwijs, nog steeds niet zijn aangepakt.

Hij verwees daarbij naar de periode vanaf oktober 2025 tot nu, waarin volgens hem, geen nieuwe scholen zijn gebouwd en geen klaslokalen zijn gerenoveerd.

Volgens Atompai dreigt hierdoor een herhaling van dezelfde problemen bij de start van het nieuwe schooljaar in 2026. Hij waarschuwde dat het voor het parlement, moeilijk zal worden om opnieuw akkoord te gaan met een onderwijsbegroting van slechts 10 procent.

“Onderwijs moet meer dan 10 procent zijn, anders willen we het niet beter hebben”, aldus Atompai.

door Orsilia Dinge