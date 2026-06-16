Rusland: ‘Regering heeft zich aan gemaakte afspraken gehouden’

Vicepresident Gregory Rusland heeft zich gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, verweerd tegen kritiek die vanuit het parlement tegen de regering werd geuit, inzake haar aanwezigheid en vertegenwoordiging tijdens de vergadering. Volgens Rusland was de regering uitgenodigd voor 11.00 uur en niet voor 10.00 uur, zoals door sommige parlementariërs werd gesuggereerd. De vicepresident benadrukte, dat de regering zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden.

Rusland stelde dat de regering in het verleden, ook meerdere malen enkele uren heeft moeten wachten op de aanvang van vergaderingen vanwege het ontbreken van quorum in De Nationale Assemblee. De huidige situatie is volgens hem, niet uniek. ‘’Ook de regering heeft gewacht totdat er quorum was”, aldus Rusland. Daarnaast merkte de vicepresident op dat de discussie rondom de vertraging volgens hem mede werd ingegeven door politieke profilering.

Hij benadrukte dat de regering zich bewust is van de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd en haar verantwoordelijkheid neemt om deze vraagstukken aan te pakken. De vicepresident ging tevens in op de discussie over de omvang van de regeringsdelegatie tijdens de begrotingsbehandeling. Rusland zei dat hij in de veronderstelling verkeerde, dat de regering vertegenwoordigd diende te zijn door vier regeringsleden en niet door zeven. De ontstane discussie hierover berustte volgens hem, op een misverstand. Ondanks de kritiek sprak Rusland de verwachting uit dat de begrotingsbehandeling in een constructieve sfeer zal worden voortgezet en dat de regering zich blijft inzetten voor een ordelijk verloop van de parlementaire werkzaamheden.