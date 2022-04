EBS METEROPNAME STICKERS

De N.V Energiebedrijven Suriname (EBS) is recentelijk gestart met het aanplakken van stickers op de kilowattuur (kWh) meters bij klanten, met het doel om na elke meteropname die verricht is door EBS meteropnemers, meteen de datum waarop de meterstand is opgenomen, op de stickers te laten optekenen. Daarnaast bezitten de stickers al bestaande gegevens z.a. de cycle code, de meteropgave dag voor de klant en de factuur datum die gelden voor desbetreffende aansluiting. Vooralsnog zullen alleen de aansluitingen behorende tot cycle 01 tot en met cycle 05 worden aangeplakt. De rest van de cycles volgen op korte termijn.

Het kan voorkomen dat klanten de meteropnemers bij de meetopstelling zullen zien met een poetslap. Dit is vereist om het stof op de meetopstelling te verwijderen, alvorens de stickers aan te plakken. Verschaf EBS meteropnemers toegang tot uw meter voor het verrichten van eerdergenoemde werkzaamheden. Monitoor het verbruik maandelijks ook zelf en geef de meterstand conform het meteropgaveschema door via de EBS website, de EBS Mobile App, SMS, of via het Klant Contact Center op het telefoonnummer 175. Reclameren over de elektriciteitsrekening is altijd mogelijk, bij voorkeur via email middels het email adres: [email protected], of via 175.

De EBS rekent op uw medewerking en hoopt met dit initiatief verbruiksklachten als gevolg van geschatte meterstanden te reduceren.