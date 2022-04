PLUNDERINGEN AAN HET LICHT

Vanaf de regering Santokhi in juli 2020, versneld de macht heeft overgenomen van de paarse bende onder leiding van Desi Bouterse, zijn de paarse volgelingen die flink hebben mee geprofiteerd van het financieel leegplunderen en ruïneren van dit land, gelijk begonnen met hun vuilspuiterij via de sociale media. Als je tien jaar lang ook je grijpgrage vingers kon steken in de nyan patu en dat ook ongestoord kon doen, dan is nu toch wel een zeer onaangename periode aangebroken voor de paarse bende. Alle registers worden nu uit de kast getrokken om op de gemaakte fouten van het huidige kabinet te wijzen. Men maakt er een soort sport van, te wijzen op de beloften die met name door de president zijn gemaakt voor de verkiezingen en die grotendeels nog niet gerealiseerd werden. Het huidige staatshoofd heeft zeker te veel beloofd, terwijl hij geen flauw idee moet hebben gehad hoe desastreus de economie was verwoest en hoe weinig middelen er nog voorhanden waren om louter een deel van de gemaakte beloften aan het volk te kunnen realiseren. Een grote fout van het huidige staatshoofd was, om te veel te beloven aan een volk dat toen reeds tot de bedelstaf was gereduceerd en reeds ruim voor de verkiezingen van 2020, met een zwaar gereduceerde koopkracht te maken had. Maar de paarse bende wenst nu de gehele bevolking zand in de ogen te strooien door haar te vertellen, dat het onder Bouta beter was en dat al die prijsstijgingen van nu, er toentertijd niet waren. De paarse misleiders en leugenaars vertellen er bewust niet bij, dat die corrupte en veroordeelde vlegel Hoefdraad die nu op Cuba dokt, reeds in 2014 de wereld afreisde om geld te lenen, omdat hij toen reeds de deviezenvoorraad in de Centrale Bank had verkwist en de SRD zijn waarde had vernietigd. Daar wensen deze paarse propagandisten op sociale media met geen woord over te reppen. Ze praten niet over de enorme staatsschuld die ze hebben achtergelaten en bijvoorbeeld de notoire diefstal van de valutakasreserves en termijndeposito’s van de commerciële banken die onder Van Trikt werden verduisterd. Dit allemaal ter waarde van 197 miljoen dollar. Gewoon pure diefstal, georkestreerd door de notoire boef Hoefdraad, die nu door Interpol in opdracht van de huidige regering wordt gesignaleerd. Men leutert anoniem via de sociale media over buitenlandse reizen van regeringsleden en wetgevers en dat daar sprake zou zijn van verkwisting. Over verkwisting moet de paarse bende helemaal niet spreken, want daar waren de kabinetten Bouterse I en II, wereldkampioen in. Wie heeft bijvoorbeeld een significante bijdrage geleverd dat de SLM thans vrijwel failliet is, en wie nam de toestellen van de SLM om mee te gaan reizen in met name het Caraïbisch gebied en naar de VN algemene vergadering, zonder naderhand de rekeningen doodleuk niet te betalen? Juist ja, dezelfde paarse bendeleiders die nu pretenderen dat ze het land beter hebben bestuurd op de zak van derden. Als men het heeft over reizen van regeringsleiders en wetgevers op kosten van de staat, dan moet men ook vertellen dat Bouterse zijn reis naar China werd betaald met gelden uit de valutakasreserves en termijndeposito’s van de Surinaamse burgers, die gewoon uit de Centrale Bank onder Van Trikt werden gestolen. Men moet de hypocriete pet bij paars gewoon afdoen, want we weten allemaal heel goed wat ze tussen 2010-2020 hebben uitgevreten met alle staatsmiddelen. Op alle fronten is er op een vreselijke manier gestolen en een totaal failliete boedel is in juli 2020, aan Santokhi en zijn coalitieregering overgedragen. Maar langzaam maar zeker komt er steeds meer smerigheid uit die 10 jaar Bouterse regeringen boven drijven. De Centrale Lands Accountants Dienst, CLAD, heeft recentelijk onthuld, dat er twee jaar voor de verkiezingen van 2020, voor wat betreft de aanbestedingen op het ministerie van Openbare Werken, zwaar corrupt is gehandeld en de staat voor vele miljoenen is benadeeld. Er zou sprake zijn van zwaar crimineel gedrag voor wat betreft het aanbestedingspatroon bij dit departement. Er is zelfs geld uitgegeven buiten de begroting en heel wat stukken die betrekking hebben op projecten, zijn nergens te vinden. Het moet heel duidelijk zijn dat vanaf 2010, er op dit departement zwaar is gerommeld c.q. gestolen. Gelijk nadat Brammetje daar minister werd, was het duidelijk dat er zwaar corrupt werd gehandeld en de staat zwaar werd benadeeld. Brammetje werd als minister verwijderd, maar spoedig op een andere plek gerehabiliteerd met een hoger salaris. Zo kon het stelen dan ook gewoon worden voortgezet. Men heeft zo geraffineerd de zakken met staatsgelden gevuld, dat het zelfs voor de meest ervaren forensische accountants geen eenvoudige opgave is alle fraude en regelrechte diefstal uit te spitten en aan het licht te brengen. Brammetje heeft na zijn ministersambt nog de euvele moed opgebracht, gewoon te stellen, dat hij nooit duidelijkheid zou verschaffen over wat er met de verdwenen 300 miljoen SRD op Openbare Werken is gebeurd. De paarse propagandisten die nu staan te raaskallen, moeten het volk komen vertellen wat er met de 17 miljoen extra Carifesta-penningen is gebeurd en ook de 120 miljoen SRD verduisterde gelden uit de Naschoolse Opvang. Dat men nog met een gladgestreken porem, de verwijtende vinger wenst te richten naar de huidige regering voor alles wat fout gaat, is onbeschaamd en schofterig. Veel zaken hebben een oorzaak en gevolg. En de oorzaak van alle ellende waar we nu in verzeild zijn geraakt, ligt bij de politieke en corrupte beunhazen die het tussen 2010 en 2020 in dit land voor het zeggen hadden.

En de gevolgen c.q. naweeën van dit desastreuze regeerbeleid, zijn nog steeds en wel zeer nadrukkelijk voelbaar. Natuurlijk zijn velen ontevreden met de wijze waarop er tot nog toe geregeerd wordt, maar men moet wel eerlijk blijven en beseffen dat al hetgeen 10 jaar lang stuk is gemaakt, niet binnen enkele maanden kan worden hersteld. Afbreken gebeurt binnen een zeer korte termijn, maar wederopbouw duurt vaak tergend langzaam en daar moet eenieder rekening mee houden en zeker geduld voor weten op te brengen. Luisteren naar de gifspuiters van paars, zal dit land echt niet helpen. Ze hebben reeds genoegzaam bewezen het land absoluut niet naar wens en verwachting te kunnen regeren en moeten de laatsten zijn om kritiek te leveren.