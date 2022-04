WORDT HINDORI NIEUWE MINISTER VOLKSGEZONDHEID?

Al enige tijd gaat binnen politieke kringen het gerucht dat de gewezen directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), de scepter zal gaan zwaaien op het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de geruchten doet de huidige minister Amar Ramadhin, bewust een stap terug, hoort en ziet de gemeenschap hem nauwelijks nog in de media. De vraag is nu, heeft Ramadhin het zo slecht gedaan dat hij vervangen moet worden of gaat het om een politiek spelletje? Bovendien moeten we niet vergeten, dat elke minister die nu bedankt wordt, vertrekt met behoud van een flinke maandelijkse uitkering. Dit verschilt dus wederom niet veel van de vorige regering. Bovendien moeten we ons dan afvragen of Hindori een goede keus is. Iemand die naar verluidt 10 jaar aan het roer stond van een ziekenhuis dat nu nauwelijks nog in staat is de salarissen uit te betalen. Zou hij dan passen in het grotere zorgplaatje? Indien Ramadhin vervangen moet worden, zal iemand die capabeler is aan het roer moeten komen, dit gezien de zorg met een heleboel problemen te kampen heeft. Kijk maar naar de covid-toelagen, die tot op heden niet betaald zijn, het tekort aan medicamenten en het personeel binnen de zorginstellingen, dat het niet eens is met de salarissen. De laatste persoon die de zorg nu nodig heeft, is iemand die niet eens in staat was de pensioengelden van de mensen te storten en waarover volgens de vakbonden binnen de zorg, tot op heden geen verklaring voor is gegeven. Laten we de verdere ondergang van de zorg voorkomen, we weten namelijk niet of wij en daarmee ook degenen die beleid maken, daar belanden.