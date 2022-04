BUNKOPU SERIE VHP IS BIRTI WINKRI IN NIEUW JASJE!

Door de VHP is bekendgemaakt, dat zij een bunkopu serie zal houden om de gemeenschap tegemoet te komen. Dit is precies waartegen de huidige president toentertijd was en waarvoor wij als gemeenschap, altijd hebben gewaarschuwd. Er werd toen al gesteld dat de gemiddelde consument werd beperkt en alleen de rijken nog naar de winkel konden. Nu blijkt dat er niets is veranderd, want die zogenaamde bunkopu serie, is precies hetzelfde als de birti winkri van de NDP. Is hiermee bevestigd, dat wij nog dieper in de put zijn beland?

Dit gezien het feit dat hetgeen eerder werd afgekraakt en als on kan werd bestempeld, nu plotseling wél goed is.

Bovendien kom je de gemeenschap niet tegemoet met geselecteerde producten. Dan had je liever voedselpakketten verstrekt. Indien je de gemeenschap tegemoet had willen komen, had je liever een dag ingelast, waarbij producten in alle winkels voor die ene dag goedkoper waren. Maar nu wordt een ander probleem gecreëerd en dat betreft de massaverspreiding van Covid-19. We moeten niet doen alsof het virus niet meer bestaat. Bovendien zouden de armlastigen moeten trekken naar de plek, maar dat betekent bus- of taxigeld, en dat is voor velen een probleem.

En men moet niet vergeten, dat men toen zogenaamd was gestart met het verstrekken van voedselpakketten, waarbij niet eenieder in aanmerking kwam. Zal de overheid dat weer hanteren? Want als je werkte bij de overheid, had je als belastingafdrager er geen recht op. Men kon dwars door je zak zien en stellen dat je geen behoefte had aan pakketten. Dit terwijl de totale gemeenschap nog steeds gebukt gaat onder de economische misère.