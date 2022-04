MINIMUMUURLOON ZOU WERKEN MET EEN LAGERE KOERS

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, zou samen met de minister van Financiën, om de tafel moeten gaan zitten en trachten te komen tot een evenwichtig loonbeleid. Het voorgestelde minimumuurloon van SRD 15,49 zou kunnen werken met een dollarkoers van niet lager dan SRD 15.

Er moet namelijk ook rekening worden gehouden met de particuliere sector die geen verhogingen heeft doorgevoerd en de werknemers met een loon van SRD 3.094 per maand en een koers van SRD 15. Deze werkers moeten op zijn minst in staat zijn de basisproducten te kopen. Indien dat niet gebeurt, is het water naar zee dragen. Hoeveel kunnen we halen met het nieuwe minimumuurloon en een hoge koers? Is de samenleving in staat te sparen, zorgen voor ontspanning of een reis? Het is nu dweilen met een open kraan, gezien we nu al weten, dat de prijzen voor nutsvoorzieningen opnieuw omhoog zullen gaan. Ook de brandstofprijzen zijn intussen gemikt op een tarief hoger dan SRD 25. Wat zal dit minimumuurloon dan uiteindelijk opleveren met al deze verhogingen. En bovendien, hoe is het minimumuurloon lager dan een liter benzine?

Dat zijn zaken waarop gelet moet worden, want anders zijn we bezig met slavenarbeid. In ieder geval zijn wij nog lang niet op de juiste weg, wanneer het gaat om een gezonde arbeidersklasse. Zijn we de bustarieven vergeten, waarbij ouders nu niet langer in staat zijn hun kinderen de hele maand van busgeld te voorzien en ook nog op tijd te voeden?