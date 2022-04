WAAS VAN GEHEIMZINNIGHEID

Op 22 juni 2021 werd het ontzielde lichaam van Walter Bouterse, kleinzoon van ex-president Desi Bouterse, in zijn huurwoning aan de Bazaltstraat aangetroffen. Uit het toentertijd ingestelde politioneel onderzoek is gebleken, dat Bouterse zelfmoord had gepleegd door zich met een vuurwapen door het hoofd te schieten. Wat het motief moet zijn geweest voor deze zelfdoding, laat Keerpunt in het midden. Spoedig na de dood van Walter Bouterse werd duidelijk, dat een grote hoeveelheid militaire wapens uit de woning van zijn grootvader te Leonsberg was gestolen. AK47 geweren, militaire aanvalswapens, een RPG inclusief granaten, pistolen en handgranaten waren uit de woning, die tot in de puntjes beveiligd is met moderne camerasystemen, verdwenen. De ex-president gaf daarna aan, dat de verdwijning van de grote partij militaire wapens, die hij overigens niet langer in zijn bezit mocht hebben en in strijd met de Vuurwapenwet te hebben gehandeld, door zijn wijlen kleinzoon Walter Bouterse waren weggehaald c.q. gestolen. De politie bijgestaan door de beschikbare inlichtingendiensten, begon een grootschalig onderzoek om zo snel mogelijk de gestolen wapens te kunnen achterhalen.

De ex-president zelf dacht een steentje bij te dragen en maakte bekend, dat hij contact had opgenomen met de onderwereld en dat die had laten doorschemeren, de wapens die ze in hun bezit hadden, terug te willen geven als ze maar uit handen van de justitie zouden blijven. De opzet-helers hadden dus contact met Bouterse en dachten straffeloos te kunnen blijven. Tot op heden is het niet duidelijk hoe Bouterse zo snel in contact kon komen met de onderwereld die over het schiettuig ontvreemd uit zijn woning, beschikte. Boze tongen beweren dat Bouterse precies weet waar het verdwenen schiettuig zich bevindt en dat hij daarom snel een oplossing dacht te bewerkstelligen en hiermede zich ook wenste te verschonen. Naderhand bleef het angstvallig stil, tot er een melding werd gedaan dat op een locatie in de Letitia Vriesdelaan, voorheen Cultuurtuinlaan, wapens identiek aan de gestolen geweren uit de woning van Bouterse, waren achtergelaten. Het vermoeden bestaat dat de helers toch maar besloten hadden de wapens terug te brengen, maar dan niet op de daarvoor bestemde locatie het Nationaal Leger, de Militaire Politie, politie of het wapenmagazijn.

Men wenste toch nog anoniem en uit handen van de justitie, te blijven. De onderwereld van Bouterse had de wapens terug bezorgd. Leuke contacten onderhoudt de ex-president. Of behoren ze toch tot zijn bekende entourage? En toch is nog een behoorlijk deel van de wapens zoek en bestaat het vermoeden, dat ze in handen zijn van figuren nauw betrokken bij de grensoverschrijdende misdaad en ook daarvoor kunnen worden ingezet, indien noodzakelijk. Op 17 maart jl. werden vijf mannen te Southdrain aangehouden met zeer gevaarlijk militair schiettuig, dat ze vanuit Paramaribo naar het rijstdistrict hadden vervoerd.

De wapens waren voorzien van de nodige munitie en ook voor andere vuurwapens had het vijftal munitie bij zich. Minister Amoksi van Justitie en Politie, stelde na de aanhouding van de verdachten, dat het hem nog niet duidelijk was, wat ze met de wapens van plan waren. Inmiddels bestaat het sterke vermoeden dat de vijf verdachten de wapens zouden gebruiken ter beveiliging van een grote partij cocaïne, die kort daarop Suriname vanuit Guyana of Brazilië zou binnenkomen. Interessant was natuurlijk te achterhalen waar deze wapens, waaronder ook AK 47 geweren, van afkomstig zijn. Ook hier bestaat het vermoeden, dat de militaire wapens afkomstig zijn uit de woning van Bouterse. Het vreemde is dat de overheid zwijgt als het gaat om deze partij wapens, die vermoedelijk al langer dan een jaar uit de woning van Bouterse te Leonsberg werd verwijderd c.q. gestolen. Het betreft een kwestie die nog steeds voor grote bezorgdheid bij de samenleving zorgt. De gemeenschap weet nog steeds niet hoeveel terug is gevonden en hoeveel van deze gevaarlijke militaire middelen nog steeds buiten zijn en een bedreiging vormen voor eenieder. Deze militaire wapens kunnen ook nog worden ingezet voor terroristische activiteiten en juist daarom moeten snel onthullingen door de overheid gedaan worden. Het kan namelijk nooit zo zijn, dat de overheid een Zwaard van Damocles boven deze gemeenschap laat hangen en doet alsof er niets aan de hand is. We willen in een goed blaadje bij de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, komen en blijven en behoren niet alleen witwaspraktijken tegen te gaan, maar moeten er ook voor zorgen dat crimineel verkregen geld niet wordt aangewend voor het plegen van terroristische activiteiten. Maar zolang dit soort gevaarlijke wapens in handen blijven van het schuim uit de maatschappij, kunnen terroristische activiteiten zeker niet helemaal weggecijferd worden. Alleen het feit al dat een ex-president na zijn aftreden op onwettige basis dit soort gevaarlijk militair gevechtsmaterieel in zijn woning hield, heeft een zeer ongunstige indruk gemaakt bij de buitenwacht en zeker bij de autoriteiten van CFATF. De Surinaamse regering dient naar onze mening, op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over de gestolen wapens: hoeveel er nog buiten zijn en wat de vorderingen zijn in het nog steeds gaande strafrechtelijke onderzoek.