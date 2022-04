WORDT SEKSUELE INTIMIDATIE EINDELIJK SERIEUS GENOMEN?

NEE IS NEE!

Glenn Piroe, onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft op dinsdag 29 maart tijdens een persconferentie, de samenleving geïnformeerd over de twee wetten die zijn ingediend bij De Nationale Assemblee. Het gaat om de conceptwetten Gelijke behandeling en Geweld en seksuele intimidatie.

Volgens de onderdirecteur, vindt er nog steeds seksuele intimidatie op de werkvloer plaats. De seksuele intimidatie heeft niet alleen betrekking op vrouwen, maar ook op mannen. Het gaat om eenieder die participeert op de arbeidsmarkt. Er is ook discriminatie te merken op de arbeidsmarkt. “Hoewel dit fenomeen overal op de wereld voorkomt, ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie om de arbeiders te beschermen hiertegen”, zegt de onderdirecteur. Keerpunt is zeer positief over dit nieuws vanwege het ministerie, want al geruime tijd hameren wij erop dat de gebeurtenissen rondom seksuele intimidatie/molest, serieus aangepakt worden. Indien deze wetten op de juiste manier toegepast worden, zullen daders eindelijk begrijpen, dat dit soort gewelddadige handelingen die tegen iemands eigen wil worden gedaan, niet geaccepteerd worden. Dit geweld wordt vaak geassocieerd met agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen. De daders moeten tot het besef komen, dat wanneer iemand ze weigert en duidelijk NEE zegt, dat de persoon geen overtuigingsmanoeuvres nodig heeft om toch nog over te gaan tot de daad. Iemand dwingen, forceren en tegen zijn of haar wil betasten, valt onder de noemer aanranding.

Wij zijn van mening, dat de werkplek veilig moet zijn voor eenieder en daarbij moet worden gesteld, dat er maatregelen moeten volgen ter bescherming van kwetsbare individuen. Seksueel molest is geen vreemd fenomeen, want op de werkvloer in sommige organisaties, lijkt het wel een cultureel verschijnsel, waarbij zowel mannen als vrouwen het slachtoffer zijn; maar het overkomt vrouwen tweemaal zo vaak als mannen. Plegers zijn vooral meerderen en collega’s.

Keerpunt is van mening, dat er ook binnen bedrijven, meer aandacht moet zijn voor dit soort zaken. Wanneer werknemers weten dat er binnen de werkplek aandacht is voor dit soort incidenten, weten de personen die anderen wensen te misbruiken, ook dat zij niet ongestraft zullen kunnen handelen.