SCHAARSTE AAN SPIJSOLIE OP KOMST?

Al enige tijd gaan er geruchten dat als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, er in ons land een schaarste zal ontstaan aan spijsolie. Echter worden deze geruchten verder versterkt nu gebleken is dat er wederom sprake is van een covid-uitbraak in China, en het land weer deels in een lockdown is. Maar de vraag is, of dit de reden vormt voor het hamsteren van spijsolie? Of betekent dit juist een gat in de markt voor de Surinaamse producenten? Misschien dat er nu juist gebruikt zal worden gemaakt van kokosolie of maripaolie. In ieder geval is het niet zo, dat er een schaarste zal ontstaan aan spijsolie. Dit gezien er verschillende soorten spijsolie uit andere delen van de wereld komen. We zullen het waarschijnlijk duurder moeten kopen, maar reden tot hamsteren is er in ieder geval niet. Bovendien hebben we genoeg in huis om het te redden. En indien dat niet lukt, dan doen we het met gestoomde groenten, vlees of vis. Dat is trouwens veel gezonder dan we denken en helpt ook ter voorkoming van overgewicht onder de Surinaamse gemeenschap. Maar moeten we mensen die zorgen voor dit soort geruchten in de Surinaamse gemeenschap, niet van repliek dienen? Dit gerucht werd toevalligerwijs verspreid door een welbekende activist. Is dit om naam te maken? Of tracht men door middel van dit soort van geruchten, schade aan te richten aan het beleid van de regering? In ieder geval moeten wij deze mensen geen podium bieden.