DORPEN ZOUDEN NIET MEER BESTAAN ZONDER DE STUWDAM

Op woensdag 2 maart, werden de spuikleppen van de Afobakadam geopend om het overtollige water in het Stuwmeer te lozen. Vorige week werden twee van de vijf spuikleppen gesloten, maar deze week maakte het commissariaat van Brokopondo bekend, dat de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), vanwege de aanhoudende regen met als gevolg een toename van de waterstand in het Boven Stuwmeergebied, genoodzaakt is wederom de vierde en de vijfde spuiklep te openen met ingang van donderdag 17 maart. Tot afgelopen week heeft de SPCS het maximale gespuid dat minimaal voor overlast kan zorgen voor dorpen aan de benedenstroom. Bij het spuien moeten we rekening houden met de dorpen stroomafwaarts die onder water kunnen lopen. Het is eigenlijk zo dat het hele Stuwmeer de dorpen aan de benedenstroom beschermt, want als al het water dat nu in de bovenstroom zit van het Stuwmeer door die rivier zou stromen, dan zouden die gebieden al onder water zijn gelopen. Hele dorpen zouden zijn ondergelopen als de stuwdam nooit was gebouwd. Het water in het Stuwmeer wordt gebufferd, maar ook dit heeft zijn grenzen en als het operationeel niveau van 264 voet is bereikt, dan moet overtollige water worden geloosd. De strategie is evenveel lozen als er naar binnenkomt.

De aanhoudende regenval van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat het water in het Stuwmeer sneller dan normaal is gestegen. Het spuien vindt vanaf begin maart met tussenpozen plaats om de effecten op de woon- en leefgebieden aan de benedenstroom van de Surinamerivier (onder het Stuwmeer) beheersbaar te houden. Bij het lozen houdt de SPCS rekening met het getij van de rivier. Het spuien zal afhankelijk van de regenbuien, over een langere periode plaatsvinden. Indien nodig zullen de spuikleppen tot mei opengehouden worden, zodat het lozen van overtollig water uit het Stuwmeer binnen een controleerbare hoeveelheid wordt gehouden. Een voordeel van al het overtollige water in het meer is dat er maximaal stroom opgewekt wordt, omdat er heel veel water stroomt door de turbines en daardoor trekt EBS alles wat ze kan.