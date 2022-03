GELIJKHEIDSBEGINSEL TELT NIET VOOR BORDO?

De bekende Abop-topper Bordo, heeft in de loop van de week de zoveelste video via sociale media gelanceerd. Hierin geeft hij aan, niet te vrezen voor de gevolgen van zijn kritiek op de regering. Ook zou hij hebben gezegd, een oorlogsziekte te hebben. Nu vraagt de gemeenschap zich af of het gelijkheidsbeginsel niet voor Bordo geldt. We moeten niet vergeten dat een bepaalde activist voor verhoor werd opgeroepen, nadat hij zeer krenkende uitspraken zou hebben gedaan over de regering. De uitspraken werden toen toegeschreven aan een mogelijke terroristische aanval. Hoe zit het dan met deze uitspraken? Ready zijn voor oorlog?

Wordt er met twee maten gemeten? Of zal er niet opgetreden worden tegen iemand die heel dicht bij een deel van de regering zit? Worden deze uitspraken ook als bedreigingen gezien? Zal de politie Bordo oproepen voor verhoor? Hem uitkleden en belachelijk maken, zoals ze het toen bij de activist gedaan heeft? Het moet niet gekker worden in dit land, waarbij de één door actie wordt veroordeeld, maar bij de andere met geld en positie, het wordt toegelaten. Bovendien is er nooit een verklaring gekomen over deze gast zijn aanstelling als directeur. Wordt hij nog steeds betaald met belastinggelden van hardwerkende burgers, terwijl hij al enige tijd niet meer aan het werk verschijnt. Dit is iets dat een gewone ambtenaar, niet zou kunnen maken. En dat niemand binnen zijn gelederen hem tot orde roept, zegt al veel over zijn partij zelf. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zeg wie je bent!