POLITIEK SCOREN MET MENSELIJK LEED

Als gevolg van de zware regen van de afgelopen weken, zijn heel veel gebieden in ons binnenland, blank komen te liggen. Deze binnenlandbewoners zitten momenteel met de handen in het haar. De situatie aldaar is zeer ernstig, waardoor ook ziektes kunnen uitbreken.

Gewassen zijn door wateroverlast verloren gegaan. Bewoners in de getroffen dorpen worden geëvacueerd, scholen in die gebieden zijn gesloten. Toch zijn er enkelen, die zich nu voordoen als de ‘onbetwiste Marronleider’, die politiek wensen te scoren over het leed van anderen. Het is niet uitgesloten, dat er hulp geboden zal worden. Maar het moet op een concrete wijze geschieden en de politiek dient volledig aan de kant gelaten te worden. Echter zijn er figuren, die denken dat ze propaganda kunnen maken met de hulp die nu geboden wordt. Beelden op sociale media zijn te zien, waarbij een specifieke politieke partij naar voren schiet. Zijn politici anno 2022 zover gezonken, dat het leed van anderen als politieke stunt misbruikt moet worden? Het probleem dat zich nu voordoet, is een vrijwel jaarlijkse issue, dus moet er geen misbruik van gemaakt worden. Per slot van rekening zijn het niet dit soort handelingen die maken, dat je in de politiek zal groeien, maar hoe jij je tegenover het volk opstelt. Inmiddels heeft de regering wel een eerste tranche van SRD 6 miljoen vrijgemaakt voor de bewoners die getroffen zijn. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR), heeft zich intussen ook georiënteerd in de ondergelopen gebieden.