WORDT HET OPNIEUW BLAREN ZITTEN?

Hoe kan de overheid zo onverantwoordelijk tewerk zijn gegaan door met zo een lage vaccinatiegraad tegen Covid-19, een Paghwaviering zonder beperkende c.q. beschermende maatregelen, te doen plaatsvinden? We weten ook heel goed wat er is gebeurd bij een vorige Subh Holi-viering, hoe zwaar zaken toen uit de hand zijn gelopen en dat we met een golf aan Covid-19-besmettingen kwamen te zitten en er tientallen zijn bezweken aan een covid-infectie. We hebben toen ook gezien dat niet traditionele vierders van de Subh Holi, deze vrije dag hebben misbruikt om totaal uit hun dak te gaan om op grote schaal feest te vieren en wel in grote getalen en daarna ook nog rotzooi zijn gaan trappen in de binnenstad en daarbij vernielingen hebben aangericht.

Uit kringen van handelaren vernemen wij, dat dit jaar de afzet van gekleurd poeder en vloeibare stoffen veel minder is geweest dan andere jaren, hetgeen aangeeft, dat de traditionele wijze waarop dit feest werd gevierd, dit jaar niet zo uitbundig was en dat feestvierders en geluidsoverlastbezorgers op de been waren en daarbij nauwelijks of totaal geen rekening hebben gehouden met de MoHaNa-regels en het maximale aantal mensen bij een samenscholing, aan hun laars hebben gelapt. Ruim na middernacht veroorzaakten deze lui enorm kabaal in ons bekend uitgaanscentrum en nergens waren er maskers te zien en de onderlinge afstand om een Covid-19- of Delta-besmetting te voorkomen, werd helemaal geen rekening mee gehouden. Als je als overheid al een keer hebt gezien en meegemaakt wat een opengegooide Paghwa-viering voor desastreuze gevolgen heeft en dus precies weet wat je te wachten staat als je wederom dezelfde fout maakt, dan is het toch totaal onbegrijpelijk dat je de teugels wederom en op een dergelijke manier laat vieren. Nederland heeft ook de viering van het carnaval toegestaan en zat ook gelijk met tienduizenden nieuwe positieve besmettingen. Ja, maar Nederland heeft een heel sterke gezondheidszorg en kan een dergelijke nieuwe golf echt wel de baas.

Dat heeft het zeer zeker en effectief bewezen. Suriname echter, heeft totaal geen sterke gezondheidszorg en heeft Covid-19 kunnen overleven dankzij massale hulp uit het buitenland, met name Nederland, India, China en de VS en natuurlijk de zeer bewonderingswaardige inzet van onze medici en zeker het verplegend personeel binnen de ziekeninrichtingen, dat zich tot het uiterste heeft ingezet. En juist omdat we allemaal weten wat ons land kan overkomen als we dit soort feestdagen helemaal uit de hand laten lopen, is het van het allergrootste belang dat we geen dergelijke versoepelingen toestaan. Wat gisteren wederom heeft plaatsgevonden, geeft de regering op dit vlak een brevet van ongeschiktheid. Ze moet er dan ook niet vreemd van opkijken als de komende dagen het aantal besmettingen wederom fors oploopt en ook weer mensen het loodje zullen leggen. De vraag rijst hierbij gelijk, wie de regering adviseert op dit stuk en of ze misschien wel de juiste adviezen heeft gehad, maar die om wat voor niet steekhoudende redenen, niet heeft opgevolgd.