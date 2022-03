POLITIE OP STRAAT ONONTBEERLIJK TER BESTRIJDING ‘CRIME’

De regering heeft de samenleving beloofd, haar meer veiligheid te garanderen. Voor het aantreden van deze regering, was er ook sprake van toenemende criminaliteit, maar de laatste jaren is die drastisch toegenomen. Lage lonen en hoge prijzen hebben het leven voor velen ondraaglijk gemaakt, en onder hen zijn er dan lui die voor criminaliteit kiezen. Er vinden steeds meer roofovervallen plaats, waarbij de daders niet schromen geweld te gebruiken. In de afgelopen periode zijn heel veel mensen het slachtoffer geworden van rovers. Soms gaan die berovingen gepaard met geweld en verkrachting. Criminelen die momenteel roofovervallen plegen, verplaatsen zich in wel/niet gestolen voertuigen en treden vaak genoeg heel driest op tegen hun slachtoffers. Vrouwen voelen zich tegenwoordig nergens meer veilig, omdat zij vaak het doelwit zijn. Ons punt van zorg gaat ook uit naar de bejaarden. Keerpunt vraagt zich vaak genoeg af, wie deze bejaarden zal beschermen. Doordat ze lichamelijk al zwak zijn, kan een roofoverval hun dood betekenen. Bejaarden kunnen ook complicaties eraan overhouden als er geweld tegen hen is gebruikt. Het is zeker de taak van de overheid om ook de veiligheid van onze ouderen ter hand te nemen. Rovers en inbrekers weten steeds de beste manieren te vinden om hun misdrijf te plegen. Wie slachtoffer wordt, moet wel altijd aangifte doen bij de politie. Niet alle zaken worden opgelost, maar er is wel een mogelijkheid dat de crimineel opgepakt wordt. Het zou goed zijn als de regering meer investeert in het politiekorps, zodat het korps de misdaad altijd stappen voor is. Wat we nodig hebben, zijn harde maatregelen en agenten die niet louter achter hun bureau zitten, maar ook meer op straat zichtbaar zijn. De korpschef zou de gemeenschap ook meer voorlichting moeten geven over hoe zij zichzelf kan beschermen. Daarenboven zouden we in de buurten regelmatig ook meer surveillerende agenten moeten zien.