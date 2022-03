BEPAALDE WINKELIERS MAKEN MISBRUIK VAN SITUATIE!

In de supermarkten is er al geruime tijd sprake van prijsschommelingen. Burgers meldden dat van diverse producten, de prijzen haast elke dag worden verhoogd. Echter hebben veel winkeliers nu een zondebok gevonden, voor de prijscorrecties. Ze houden hun klanten voor, dat de prijsstijgingen te wijten zijn aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het is wel logisch dat de invasie in Oekraïne impact heeft op het internationale handelsverkeer, maar niet zodanig, dat er elke dag een prijsverandering moet plaatsvinden. Vooral omdat er niet elke dag een nieuwe landing binnenkomt.

Keerpunt vindt, dat de het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Zaken, beter zijn werkarmen moet inschakelen. Tot nog toe is de optimale controle op prijsopdrijving uitgebleven, waardoor de samenleving in de greep van deze parasieten blijft. Zeer merkwaardig is, dat zodra er gesprekken gevoerd worden over loonaanpassingen, de prijzen de lucht in schieten. De samenleving heeft al zoveel te verduren door de vele verhogingen, waarom nu wederom misbruik van de situatie maken? Ligt het misschien in de aard van het beestje om mensen te bestelen? Het is wel duidelijk dat de diverse verhogingen worden doorberekend in de kostprijs, maar moet dat elke dag geschieden? Op deze manier kunnen verreweg de meeste burgers, niet meer budgetteren. Dat producten zoals graan, spijsolie en andere producten momenteel een prijsstijging ondergaan, is te begrijpen, maar de andere producten dan? Het voormelde ministerie zou moeten voorkomen, dat er zeer overdreven misbruik van de situatie wordt gemaakt.