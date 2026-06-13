Mexico – Zuid Afrika 2-0 bij WK opening

De eerste wedstrijden van het wereldkampioenschap (WK) 2026 zijn gisteren gespeeld. In de openingswedstrijd van Groep A heeft Mexico een sterke indruk achtergelaten door Zuid-Afrika met 2-0 te verslaan in het iconische Azteca-stadion in Mexico-Stad. De wedstrijd werd gekenmerkt door een vroege openingstreffer, drie rode kaarten en een dominante prestatie van de thuisploeg. Voorafgaand aan de wedstrijd vond een kleurrijke openingsceremonie plaats die de culturele rijkdom en diversiteit van Mexico centraal stelt. Een van de hoogtepunten was het optreden van wereldster Shakira, die met haar energieke show, het publiek in extase bracht. Tienduizenden supporters zorgden vervolgens voor een indrukwekkende sfeer tijdens de officiële aftrap van het mondiale voetbaltoernooi.

Mexico begon sterk aan de wedstrijd en kwam al in de negende minuut op voorsprong. Julian Quinones profiteerde van een fout in de Zuid-Afrikaanse defensie en rondde koelbloedig af, door de bal tussen de benen van doelman Ronwen Williams, binnen te schieten. Daarmee tekende hij voor het eerste doelpunt van het WK 2026.

De thuisploeg bleef vervolgens de betere partij. Raúl Jiménez en Quinones kregen nog enkele goede mogelijkheden, maar Zuid-Afrika wist verdere schade voor rust te voorkomen. De bezoekers kwamen nauwelijks tot aanvallende acties en slaagden er in de eerste helft niet in, een schot op het doel te produceren.

Na de hervatting kreeg Zuid-Afrika een zware tegenvaller te verwerken. Yaya Sithole ontving een directe rode kaart, nadat hij een duidelijke scoringskans van Mexico had kunnen voorkomen. Met een man minder werd het voor de Afrikanen een moeilijke opgave om terug in de wedstrijd te komen.

Mexico maakte optimaal gebruik van het numerieke voordeel. In de 67e minuut verdubbelde Raúl Jiménez de voorsprong met een fraaie kopbal uit een voorzet van Roberto Alvarado. Voor Jiménez betekende het zijn eerste doelpunt ooit op een wereldkampioenschap.

De wedstrijd kende een tumultueus slot. Themba Zwane van Zuid-Afrika kreeg ook rood wegens gewelddadig gedrag, waardoor zijn ploeg met negen spelers verder moest. In blessuretijd moest ook Mexico met tien man verder nadat verdediger César Montes rood kreeg voor het voorkomen van een duidelijke scoringskans.

Met de 2-0 overwinning pakt Mexico direct de leiding in Groep A en begint het gastland het WK op uitstekende wijze. De tweede wedstrijd in de groep stond gisteren avond om 23.00 uur op het programma, waar Zuid-Korea en Tsjechië het tegen elkaar opnamen. Vandaag in groep B zullen Canada tegen Bosnia and Herzegovina opnemen en om 23:00 USA tegen Paraquay.