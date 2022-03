We bevinden ons momenteel voorbij de periode aangeduid als kleine regentijd, maar toch het regent op veel plekken of het met bakken uit de hemel gegoten wordt. In grote delen van het district Brokopondo en Sipaliwini, zijn veel rivieren zwaar buiten hun oevers getreden en zijn veel dorpen die dicht langs de oevers liggen, ondergelopen.

De wateroverlast is van dien aard, dat de bewoners verstoken zijn geraakt van voedsel en water en dat sommigen moesten worden geëvacueerd. Het ministerie van Onderwijs heeft de leraren uit deze gebieden noodgedwongen naar de stad teruggehaald, omdat de scholen en woningen ook ondergelopen zijn en de hygiënische toestanden op bepaalde plaatsen verslechterd zijn.

De overheid heeft inmiddels 6 miljoen SRD vrijgemaakt, om zo de meest noodzakelijke hulp aan de getroffen dorpen mogelijk te maken. Het is de zoveelste keer dat in de kleine en grote regentijd, dorpen in het achterland onderlopen en het is bekend dat onder de regering van Venetiaan, er zelfs hulp uit Frans-Guyana en Nederland moest worden ingeroepen om voedsel en andere benodigdheden naar de getroffen dorpen te brengen. Ook toen werd er al aan de bewoners van deze ondergelopen dorpen voorgehouden, dat men naar hoger gelegen gebieden zou moeten verhuizen, omdat het zeker niet uitgesloten was dat het water wederom de dorpen zou binnenstromen, omdat er nou eenmaal sprake is van klimatologische verstoringen veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Men heeft om traditionele overwegingen, besloten geen hoger gelegen gebieden op te zoeken om er te gaan wonen en nu zijn de gevolgen van dit niet verstandige besluit, wederom duidelijk zichtbaar. Men schijnt maar niet te willen begrijpen dat het klimaat zich aan het wijzigen is en dat zwaardere regenval vaker zal voorkomen met alle nare gevolgen en schade voor velen in het achterland van dien. Men schijnt te verwachten dat telkenmale wanneer zich een dergelijke ramp voordoet, Paramaribo tegen enorme kosten hulp zal komen bieden, hetgeen een totaal verkeerde instelling en verwachting inhoudt. Het is zonder meer zo dat de overheid deze dorpsbewoners in ondergelopen gebieden niet kan dwingen te verhuizen, maar ze kan wel erop blijven hameren dat verhuizing naar hoger gelegen gebieden, de enige optie is op nog meer schade in de toekomst te vermijden en ook om te voorkomen dat de overheid telkenmale veel geld moet vrijmaken voor de eerstvolgende reddingsoperatie.

Het zal blijven regenen en we kunnen als mens niet aan ‘Pluvius’ zeggen, dat hij de hemelkraan maar op ons bevel moet dichtdraaien. Men moet gewoon gaan inzien dat wonen pal naast een grote rivier, nu niet langer raadzaam is en dat men traditionele gebruiken uit voorzorg maar even terzijde dient te schuiven. De overheid kan wel trachten door meteorologische experts in te zetten en voorlichting te verstrekken, de mensen in het achterland te verduidelijken dat zij geen keus meer hebben en dat verhuizen de enige mogelijkheid biedt ter voorkoming van meer wateroverlast in de komende jaren.