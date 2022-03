BROOD WORDT LUXE PRODUCT

Meelmaatschappij De Molen N.V. maakte afgelopen week bekend, dat vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne, de brandstof- en voedselprijzen mondiaal zijn gestegen en daarom genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen. Dit is het gevolg van de internationale ontwikkelingen met betrekking tot de prijsstijgingen van graan (o.a. tarwe), verpakkingsmateriaal, energie en andere inputs. Ten opzichte van drie weken geleden, is de tarweprijs met 40 procent omhooggegaan en om de graanleveringen, meelproductie en distributie te garanderen, moet De Molen haar prijzen aanpassen. Met deze aanpassing zal brood een luxe product worden voor de arme Surinamer. Eind december 2021 werd de import van meel geliberaliseerd en dit betekent dat de import van meel tegen de marktconforme koers wordt afgehandeld. Voor deze maatregel, importeerde De Molen meel tegen een door de overheid gesubsidieerde koers van SRD 7,52 voor de US-dollar. Vanaf vandaag kost 1 kilo blom ongeveer SRD 22 en 25 kilo SRD 537,50. Voor 25 kilo bakkersblom moet SRD 545 betaald worden en voor 25 kilo volkorenmeel SRD 610. Op sociale media reageerden veel burgers ontzet op de bekendmaking van De Molen ten aanzien van de prijsaanpassingen voor hun producten. Wij van Keerpunt begrijpen de reactie van de doorsnee Surinamer, omdat eenieder al zwaar inlevert, er hebben immers al zoveel verhogingen plaatsgevonden. We denken dan aan de brandstofprijzen, verhogingen van stroom en water en de prijzen in de winkels die steeds worden aangepast. Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zei onlangs dat de regering de mogelijkheden bekijkt om brood te subsidiëren. Volgens Walden, zal de regering teruggaan naar objectsubsidie. De regering bespreekt mogelijkheden om brood voor een bepaalde tijd te subsidiëren. Naar onze mening kan de regering de subsidie op brood doorvoeren bij de kleine buurtbakkers. We hebben het over de witte puntbroodjes die je elke dag vers kunt kopen bij de ‘Chinese bakker’. De andere grote bakkerijen zullen dan ook deels gesubsidieerd brood kunnen aanbieden, maar voor de luxere producten zoals volkoren- en meergranenbrood, de normale tarieven hanteren. De enorme stijgingen op wereldniveau hebben voor veel ongerief gezorgd en in Suriname zitten we al geruime tijd in een crisis en van niemand is het salaris met 40 procent gestegen. Dus als er 40 procent kosten bij komt kijken, zal de regering weer moeten nagaan en kijken waar objectsubsidie toegepast kan worden. Het is nu aan de regering en de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS), om te bespreken hoe de bakkerijen de puntjes betaalbaar kunnen houden voor de samenleving.