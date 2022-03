MET NDP ZULLEN WE GEEN CENT ZIEN VAN OLIE- EN GASINKOMSTEN

ZWAKKE INSTITUTEN KUNNEN GEEN RIJKDOM BEHEREN

De macro-econoom Karel Eckhorst, die de onderhandelaar van Suriname met het IMF is, deed vorige week een paar markante uitspraken bij Apintie TV. Hij zei dat onze zwakke instituten nooit die miljarden aan olie- en gasinkomsten zullen kunnen managen. Hij zei ook dat we tussen 2011 en 2013, toen de goudprijs een recordhoogte had bereikt, miljarden dollars hebben verdiend. Zowel de Centrale Bank als de begroting van de staat, zagen miljarden dollars binnenkomen.

En toch stonden we twee jaar later als bedelaars op de stoep van het IMF. Waar is al dat geld naartoe? Hebben we miljarden dollars aan uien en sardien gegeten, gestopt in pakketten? Eckhorst zei dat het duidelijk is, dat de NDP miljarden dollars heeft gestolen. Het is te hopen dat iemand bij het Openbaar Ministerie (OM) begrijpt wat hij zegt, want dit moet strafrechtelijk onderzocht worden. De hoofdverantwoordelijke is Gillmore Hoefdraad, die toen governor van de Centrale Bank was. Het is vaker gezegd dat Suriname een monetaire reserve van USD 1.2 miljard had in 2013, die totaal is verdwenen daarna. Dit bevestigt Eckhorst, die bij de Centrale Bank werkt. En ex-president Bouterse kwam het volk doodleuk na de verkiezing van 2015 vertellen, dat de situatie “precair” was en dat we in feite failliet waren.

De econoom Jim Bousaid zei eens, dat naar de verkiezing van 2015 toe, de monetaire reserve elke maand met USD 60 miljoen omlaag ging. Met andere woorden: er werd elke maand USD 60 miljoen gestolen, want een monetaire reserve mag je niet aanraken. Het is geen geld om voor importen te gebruiken. Het dient als dekking voor de SRD en dat geld heeft een monetaire functie. Maar zolang het OM slaapt, bestaat de kans dat dit Suriname weer zal overkomen met de olie- en gasinkomsten na 2025. En dezelfde mensen (lees: rovers) zullen het weer doen, nadat ze het volk weer gepakt hebben met een Sociaal Contract 2. A volk e pina. We kunnen nu al voorspellen dat dit volk, als het verkeerd loopt in 2025, geen cent zal zien van de olie- en gasinkomsten. We hebben het overigens al meegemaakt in 2013. Die paarse dieven die staan te wachten, hebben immers al geoefend in 2013. Geen enkele wet zal de roof voorkomen. Iemand als Jenny Simons, zal zich altijd lenen om die wetten binnen een jaar in te trekken, zodat de paarse rovers vrij spel hebben. Ook zij heeft al geoefend hoe dat te doen de afgelopen 10 jaar.