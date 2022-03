VAN TRIKT EN ANGNOE TAAKSTRAFFEN OPLEGGEN

Suriname is sinds de aanhouding van de gewezen governor van de Centrale Bank in januari 2020, in de ban van deze grootschalige corruptiezaak van de moederbank. In de afgelopen periode stonden in de rechtszaal onder meer Robert-Gray van Trikt, de voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, terecht. Hoefdraad is sinds vorig jaar voortvluchtig en is onlangs net als Van Trikt, veroordeeld.

De veroordeling van Van Trikt was natuurlijk te verwachten, maar het aantal jaren leek ons toch nog niet evenredig, aangezien zijn straf gebaseerd was op de contracten die onder leiding van hem door de CBvS zijn aangegaan, maar tegelijkertijd zijn aangesmeerd door Hoefdraad. Je vraagt je dan steeds af hoe het mogelijk is geweest dat Van Trikt zich zo heeft laten misbruiken door Hoefdraad. Hij werd steeds gespannen voor karretjes van de ex-minister en werd daarna grandioos uitgekotst, toen hij niet meer danste naar de pijpen van Hoefdraad. In eerste instantie was het Openbaar Ministerie (OM) op basis van de aangiften en getuigenverklaringen van mening, dat de CBvS te veel betaald had voor de geringe diensten van Clairfield Belgium. Op verzoek van het OM, heeft het onafhankelijk adviesbureau Kroll, onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de vijf overeenkomsten die de Belg Hans Buysse, managing partner van Clairfield Belgium, in 2019 met Van Trikt heeft gesloten. In het rapport van Kroll, is er aangetoond dat er niets nadeligs is en de contracten internationaal gebruikelijk zijn, dan wel marktconform. De contracten die toen waren aangegaan, zijn welliswaar niet afgerond, maar dat kwam, omdat Hoefdraad die stop had gezet. Indien Clairfield wel volgens afspraken had opgeleverd, dan hadden wij waarschijnlijk tenminste iets gehad aan de informatie die was uitgewerkt door de Belgische deskundigen. Wij vragen ons ook af, waarom nadat Van Trikt was aangehouden, een lid van de RvC, gefêteerd heeft op basis van hetzelfde project Lagarde.

Dat was op 26 februari 2020 na de aanhouding van Van Trikt, zoals het Openbaar Ministerie reeds heeft bevestigd, toen nog een betaling in verband met het project Lagarde is gedaan aan de gewezen minister van Financiën ad SRD 143 miljoen. De raadsman van Van Trikt heeft altijd volgehouden, dat zijn cliënt nimmer nadelige contracten heeft afgesloten. Dit is ook bevestigd door het onafhankelijk rapport van Kroll. De vraag is waarom dit rapport niet is meegenomen in het vonnis van de ex-governor. Want kantonrechter Maytrie Kuldipsingh is van mening dat haar beoordeling van de verdachten in de Centrale Bank-affaire gebaseerd is op de ernst van de feiten die grote benadeling en verregaande nadelige gevolgen hebben gehad voor de reputatie, de economie en het volk van Suriname.

Het mag volgens de rechter niet zo zijn dat burgers hard werken en offers brengen om op een eerlijke manier in hun levensonderhoud te voorzien, terwijl personen die diensten verlenen aan mensen in leidinggevende posities van financiële instellingen van de Staat, uit puur opportunisme voor zichzelf en hun medeverdachten op onverantwoorde wijze en in strijd met wetten en procedureregels, omgaan met staatsfinanciën en daarbij voorbijgaan aan het algemeen belang.

“De verdachte en zijn mededaders hebben heel belangrijke rollen gehad binnen het geheel”, aldus de rechter in het vonnis van ex-governor Robert-Gray van Trikt.

Nergens in het vonnis kunnen wij terugvinden dat het rapport Kroll is meegenomen om onduidelijkheden op te helderen. Was dat niet de bedoeling van het rapport?

De rechter stelde in het vonnis, dat de verdachte Van Trikt een zeer verantwoordelijke functie bekleedde. Een van zijn taken was het waarborgen van de waarde van de Surinaamse munt. Daarom is de rechter van mening, dat van de leidinggevende van zo een gezaghebbende staatsinstelling, een voorbeeldfunctie verlangd mag worden.

“Deze persoon dient elke schijn van belangenverstrengeling en niet-integer handelen te voorkomen. Het integriteitsbeleid van instituten brengt met zich mee dat publieke ambtsdragers zich dienen te gedragen als een goed ambtenaar, conflicterende nevenwerkzaamheden dienen te melden en zorgvuldig dienen om te gaan met (overheids) goederen c.q. goederen die aan de organisatie toebehoren”, stelde rechter Kuldipsingh.

Keerpunt geeft de rechter volkomen gelijk, omdat twee van de verdachten de titel van registeraccountant (RA) droegen en in zo een vak dien je te allen tijde integer te zijn. Ook het feit dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling, is voor ons not done. Van Trikt kon niet aandeelhouder zijn in Orion en ook nog governor, om vervolgens werk te verschaffen aan zijn eigen kantoor. Dat is belangenverstrengeling op hoog niveau, maar nogmaals willen wij graag weten, waarom de rechter het rapport niet eens heeft genoemd in het vonnis. Het is wel zeker een kwalijke zaak dat de Centrale Bank-affaire heeft gezorgd voor imagoschade en de betrouwbaarheid van de Centrale Bank en het financieel welzijn van Suriname heeft aangetast. Daarom heeft de rechter het gedrag van de verdachte getypeerd als opportunisme en moeten Van Trikt en zijn zakenpartner Angnoe, het bedrag dat onrechtmatig is verkregen, zijnde euro 625.000, terugbetalen. Ook heeft de rechter het pand van Orion Capital Investments N.V., op grond van artikel 50 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 50 a van het Wetboek van Strafrecht lid 1, onder a verbeurd verklaard.

Keerpunt is van mening, dat deze terugbetaling inderdaad goed is om de financiële schade die is ontstaan te vereffenen, maar wij begrijpen niet waarom Van Trikt en Angnoe, die door de rechter als “first offender” worden aangeduid, zoveel jaar in detentie moeten verblijven, terwijl de Staat hun kennis zou kunnen gebruiken. Wij denken dat de Staat deze mannen een taakstraf op had kunnen leggen in plaats van een gevangenisstraf. Nu kosten zij ons veel geld, alleen maar om te bewaken en ze worden ook nog door de overheid gevoed. This is food for thought!