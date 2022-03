IS VROEGE SLUITING WINKELS EEN STIL PROTEST?

Hoewel er geen sprake meer is van een avondklok, merken we dat rond 21.00 uur haast alle winkels reeds zijn gesloten. Wij van Keerpunt, vernemen uit goede bron, dat dit te maken heeft met een stil protest van de meeste Chinese winkeliers. Een protest tegen de covid-boetes die onrechtmatig zouden zijn uitgedeeld en de schade die de sector zou hebben opgelopen tijdens deze periode en waarvoor zij nooit gecompenseerd is. Terwijl haast alle sectoren in aanmerking kwamen voor de zogenaamde covid-steun, werd deze groep overgeslagen.

Wij constateren dat de vroege sluiting tot gevolg heeft, dat mensen die tot laat werken, na hun werk geen boodschappen meer kunnen doen. Kijk maar naar security bedrijven, waar het personeel het moet doen met twaalfurige diensttijden. Je vertrekt heel vroeg van huis en bent laat vrij. Je hoeft niet te denken dat je nog wat kunt halen voordat je naar huis gaat, want je treft gesloten winkels aan. De vraag is, waarom er nooit een brief is gericht aan de minister belast met deze sector. Het volk verder duperen dat ook al de dupe is van de crisis, heeft totaal geen zin. Ook het nachtleven is door de vroege sluiting van winkels sterk teruggelopen. Na 21.00 uur is haast niemand meer op straat.

Hoewel wij allen ook te lijden hebben van de vroege sluiting, beseffen we ook goed dat die positief kan werken, omdat je nu minder hangjongeren hebt voor de winkels of groepjes die boze plannen beramen. De vroege sluitingen hebben dus ergens ook voordelen!