WIJ MOETEN NOG VEEL LEREN ALVORENS DE OLIE- EN GASINKOMSTEN BINNENSTROMEN

Suriname heeft, net als Guyana, voor de kust miljarden vaten winbare olie liggen. Dit heeft aanlokkelijk gewerkt op veel internationale investeerders die willen profiteren van de plotselinge hausse in de olie- en gassectoren. De grootschalige buitenlandse aanwezigheid op de Suriname Energy, Oil & Gas Summit, (SEOGS), is een teken van de belangstelling voor op ons land. Vorig jaar tijdens de aanbesteding voor de ontwikkeling van acht offshore-blokken, waren Qatar Petroleum, TotalEnergies en Chevron de winnaars.

De Guyanese regering heeft duidelijk gezegd, dat zij van plan is een deel van de opbrengst van haar Natural Resource Fund van USD 607 miljoen, te gebruiken om de overheidsbegroting voor het fiscale jaar 2022 te financieren. Guyana leent al jaren om zijn begroting te financieren, maar is van plan om dit jaar zijn begrotingstekort te verlagen. Wanneer er daadwerkelijk geld binnenstroomt voor de Staat Suriname, is dit het juiste moment om op een goede manier zaken die prioriteit genieten, uit te zetten. We moeten niet wachten tot het geld er is, maar nu al het bespreekbaar maken, wat voor onze economie waarde zal toevoegen op de langere termijn. We denken dan aan onze gezondheidszorg, infrastructuur, onderwijs en duurzaam investeren in de productiesector om zo ook alle ondernemers te stimuleren. Suriname heeft gelukkig daarbij een eigen Staatsolie Maatschappij, waar alle kennis en kunde in huis is om te beslissen, hoe wij gaan participeren in de nieuwe offshore blokken. Het finale investeringsbesluit wordt genomen, wanneer de olie voor commerciële doeleinden, kan worden verwerkt. Het commerciële plaatje laat zien, hoeveel het zal kosten om de olie op te pompen en hoeveel barrels per dag er uit de putten zullen komen. Dit wordt gedaan bij de putten waar er al olie is gevonden, maar wat er ook wordt gedaan, is dat exploratieputten worden geboord door boorschepen. Dit is dus niet een waardebepaling binnen de bestaande velden, maar het is een heel nieuwe ontwikkeling om te kijken, of er ook in dat gebied olie aanwezig is en als dat vast staat. Offshore zijn er momenteel 5 vondsten gedaan die significante hoeveelheden gas en/of olie in het reservoir hebben aangetoond. Dit betekent heel veel inkomsten voor een land en daarom moeten wij nu al vooruit kijken en goed plan, zodat alles goed kan verlopen.

De historische ontmoeting tussen de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi en de president van de Federatieve Republiek Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft geresulteerd in een overeenkomst, voor analyse en samenwerking met betrekking tot verschillende zaken, waaronder kansen op het gebied van energie, olie en gas. In een gezamenlijke verklaring, zeiden de presidenten van de Republiek Suriname en de Republiek Brazilië, dat ze zijn overeengekomen de mogelijkheden van samenwerking te analyseren met betrekking tot de opbouw van technische en institutionele capaciteit, de ontwikkeling van local content en hernieuwbare energiebronnen, evenals de levering van mogelijke diensten, met betrekking tot de energiesector aan Brazilië, waardoor wordt ingespeeld op de behoeften van de staten van de noordelijke regio van dat land. Ze zijn ook overeengekomen om voortaan de uitwisseling van informatie over hun nationale energieplannen, de uitwisseling van ervaringen op het gebied van regelgeving in de olie- en gassector, met inbegrip van regelgeving inzake lokale inhoud, te intensiveren, evenals de samenwerking bij de preventie van ongevallen door olielozingen. Keerpunt hoopt dat de Surinaamse regering leert uit de fouten van haar buren en ook de adviezen van harte neemt, want ook zij hebben in het verleden cruciale fouten gemaakt, waardoor onze regering kan leren en goed optreden wanneer zich calamiteiten zouden voordoen.