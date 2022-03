VAN CRIMINEEL TOT NIEUWE GETTO-COMMISSARIS?

Tijdens de recent gehouden NDP-massameeting stond de samenleving er perplex van toen de bekende of misschien wel beruchte Meriba, op het podium verscheen en de aanwezigen toespraak. Volgens Meriba breekt er een nieuwe tijd aan voor Suriname, en zal vooral het getto een inhaalslag maken. Daar is iedereen het over eens, maar dat was niet het probleem. De boodschapper! Iemand met een verleden van veroordeling voor drugs, wapenbezit en deelname aan gekwalificeerde diefstal, noemt zichzelf nu de ‘getto-commissaris’? Iemand die bekend staat als zijnde recidivist voor enkele ernstige strafbare feiten zoals ontvoering en mishandeling. Is dit de persoon, waarvan we willen dat hij de belangen behartigt? Is de NDP zo diep gezonken, dat ze tegenwoordig veroordeelde criminelen de ruimte biedt op podia te praten? Dit is onvoorstelbaar! Dit is nou precies wat onze jongeren niet nodig hebben. Alsof onze ‘toekomst’ niet genoeg negativiteit laat zien, moeten ze nu ook opkijken tegen iemand met een bepaald bedenkelijk verleden. En dan gaan we ons morgen afvragen, waar het mis is gegaan! Het gaat mis bij de ouderen, die de verkeerde mensen inzetten die bepaald geen voorbeeld zijn voor onze jongeren. Als Suriname in handen komt van deze veroordeelde crimineel, is het gedaan. De onzedelijke feesten die door deze gast worden georganiseerd, zullen zich dan verplaatsen naar ons Paleis.

En onze ex-beleidsadviseur mocht ook niet daar komen. Ook zij heeft geen mooi verleden. De persoon die meisjes aan het verhandelen was in haar verleden, wil nu beleid komen maken! We moeten zulke mensen massaal afwijzen. En dan gaat het niet erom, dat we een afkeer van ze koesteren, maar we moeten ons land naar andere hoogten brengen. Mensen met een bepaald verleden, zullen ons juist achteruitgang opleveren.