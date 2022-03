JONGEREN ZOEKEN GEEN PERCELEN, MAAR EIGEN STEKJE!

Het is verkeerd te stellen, dat jongeren allemaal op zoek zijn naar een stuk grond. Waarom grond, wanneer het bouwen momenteel een fortuin kost? Jongeren zijn op zoek naar zelfstandigheid, een eigen plek en ergens waar ze hun doorzettingsvermogen, kunnen laten zien. Elke regering tracht zoveel mogelijk grond te verschaffen aan jongeren, terwijl we intussen weten, dat een huis bouwen met behoorlijk veel kosten gepaard gaat. Misschien moeten we denken aan besparingen op dit gebied en zouden we de grondwet moeten aanpassen naar onze tijd. We zeggen allemaal, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Misschien zou het moeten worden: elke Surinamer heeft recht op een dak boven het hoofd. We kunnen bijvoorbeeld denken aan appartementencomplexen, bestaande uit tweekamerwoningen, waarbij het pand wordt opgedeeld in verdiepingen. Misschien is het wel tijd, dat we gaan denken aan iets dergelijks zoals het studentengebouw van de AdeKUS. Dat is waar we naartoe moeten. Een plan waarbij jongeren niet op hun 25e nog bij hun ouders moeten vertoeven. Een plan waarbij ze maandelijks een bedrag afstaan, en waarbij we tegelijk werken aan onze gezinsvorming. Veel jonge koppels die kinderen hebben, wonen vanwege de financiƫle situatie niet bij elkaar. Als overheid voorkom je dat je situaties krijgt waarbij vaders weglopen van hun verantwoordelijkheden, gezien elk gezin wordt ingeschreven op een woonadres, en waarna we dan pas kunnen werken aan zaken als alimentatie. Tegenwoordig hebben we een toestand waarbij jongeren op gevorderde leeftijd nog bij hun ouders inwonen. Niet dat ze niet weg willen, maar de huidige omstandigheden laten het niet toe.