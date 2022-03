OP DE BETAALROL

Waarom horen wij heel weinig of nimmer iets over aanhoudingen van de zogeheten ’kingpins’, die de gehele georganiseerde misdaad en wel die inherent is aan de grensoverschrijdende criminaliteit, in handen hebben en die ongemoeid in dit land kunnen existeren? Mensen die gejast en gedast achter hun bureau zitten en grote sommen geld uitlenen aan drugshandelaren, om de zoveelste lading hierheen te halen en bij export en verhandeling in de Europese Unie of elders, een enorme winstmarge in valuta opstrijken. Dat zijn de ‘kingpins’ die buiten schot blijven en hun vertakkingen, oftewel ‘kabels’ (een Surinaams begrip), tot diep in de publieke sector en ook bepaalde politieke partijen hebben. Veel van dit zogenaamd onaantastbaar schuim, heeft vaak genoeg ook nog een vreemde nationaliteit en verblijft hier met een solide verblijfsvergunning die kan worden behouden, doordat er ook bij de immigratiedienst omgekochte vriendjes zitten. En als er een rechtshulpverzoek binnenkomt ter uitlevering van dit schuim, dan wordt er niet ingegaan op dit verzoek, omdat de ‘kingpin’ wel zijn mannetjes heeft bij elke regering en nu ook bij een deel van deze regering. Een regeringspartij heeft bij de verkiezingen van mei 2020, veel geld aangenomen van leden uit de grensoverschrijdende misdaad. Mensen die niet alleen grof geld verdienen met de drugshandel, maar ook met de mensensmokkel en mensenhandel. Zo beweert een vrijpostige blaaskaak, oorspronkelijk afkomstig van een armlastig eiland in het Caraïbisch gebied, ook grote sommen geld te hebben gedoneerd aan een politieke partij bij de volksraadpleging en hij verwacht nu waar voor zijn geld terug. Maar laten we het houden op de lieden uit de grensoverschrijdende misdaad die nauwlettend worden gevolgd door het buitenland en ook bij onze justitie meer dan bekend zijn. Deze lui dokken hier voor externe opsporingsapparaten en existeren in ons land als luizen op een zeer hoofd. Deze criminelen met grote buitenlandse contacten waar hun ladingen naartoe worden gestuurd, hebben zich hier goed ingedekt en hebben velen op hun betaalrol. Bij de vorige regering genoten velen van de douceurtjes van de ‘kingpins’, die onaantastbaar konden blijven. Zo was de infiltratie bij met name het KPS, zeer bekend en deden zeer hooggeplaatsten hard mee. Agenten van de anti-narcotica afdeling, werden niet zelden teruggefloten als ze weer eens een grote drugsvangst zouden gaan doen. Zo konden figuren als Oedit, lange tijd hun gang gaan en grote partijen drugs via illegale landingsbanen in Saramacca binnenhalen. Oedit werd wel de gelegenheid geboden snel het land te verlaten en zit nog steeds in Nederland. Binnen de jonge garde van het KPS en ook in de bond, zitten thans figuren die als pionnen van de meergenoemde ‘kingpins’ kunnen worden genoemd. Deze lieden die zogenaamd de belangen van de werkende agenten moeten behartigen, leven in grote weelde en bezitten huizen en voertuigen die nimmer met het normale loon zouden kunnen worden bekostigd. Ook bij de veiligheidsdiensten en het Nationaal Leger, zitten de omgekochte viezeriken die zijn gezwicht voor het grote geld en valuta van de grensoverschrijdende criminelen. De omkoperij heeft ook succes geresulteerd bij de speciale troepen van het Nationaal Leger, dat hebben we onlangs kunnen zien met de arrestatie van een commando-officier, die maar liefst 500 kilo cocaïne transporteerde vanuit het Goliath gebied naar de hoofdstad. Maar als we hier niets doen, omdat er zelfs binnen de regering zeker één hooggeplaatste is die bescherming denkt te moeten geven aan criminelen en daardoor er niet adequaat door justitie kan worden opgetreden, dan is er nog altijd het buitenland dat het hele zooitje in de kijker heeft en doodgewoon tot aanhouding en vervolging overgaat, zoals deze week wederom is gebleken. In het buitenland ligt men al jaren op de loer en heeft men geen enkele crimineel die zich bezighoudt met drugshandel, uit het oog verloren. Men heeft tal van manieren om deze figuren uiteindelijk op te pakken en dat dient men te weten. De opsporingsunits in het buitenland die zich richten tegen de drugshandel, zijn zeer geavanceerd en werken heel nauw samen. De landen die overspoeld worden door drugs uit voornamelijk Latijns-Amerika, hebben reeds lang de handen ineen geslagen om deze criminelen één voor één uit te schakelen. Het kan soms langer duren dan gewenst, maar uiteindelijk gaan ze stuk voor stuk allemaal voor de bijl. Suriname moet daarom niet wanhopen wanneer het om de vervuiling en aanpak van de grensoverschrijdende misdaad gaat. Zelfs het langste touw heeft een eind.