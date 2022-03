A VOLK LOBI A PINA EN PAKKETTEN

VERGEET HET TE SNEL WAT PAARS HEEFT GEDAAN?

Is het volk van Suriname al vergeten, dat de schade die nu hersteld moet worden, de oorzaak is van het wanbeleid gevoerd door de regering Bouterse? Zijn regering had Suriname tegen 2014 al failliet gemaakt en 6 jaar lang heeft hij die crisis niet aangepakt. Hij heeft alleen geld geleend en wel zodanig, dat het geld niet terug betaald kan worden. Het Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat Gillmore Hoefdraad als minister van Financiën, leiding gaf aan een criminele organisatie. Vanuit de hoek van een criminele organisatie, wordt aan de gemeenschap nu een voorstel gedaan te komen tot een nationale dialoog. Een man met vonnissen voor moord, corruptie, deelname aan een criminele organisatie in zijn hand, wil een nationale dialoog? Wat scheelt deze man eigenlijk? We begrijpen wél dat hij op zijn leeftijd aan geheugenverlies kan lijden, maar wij van Keerpunt hadden wel gedacht, dat het volk niet zo snel zou vergeten in welke situatie het land verkeerde vlak voor de verkiezingen.

Even opfrissen op basis van onze “junkstatus” rating, die wij kregen omdat onze kredietwaardigheid zodanig achteruit was gegaan, dat Suriname werd gezien als “oplichter”. Misschien als we het zo uitleggen, zal de man van de straat begrijpen wat “junkstatus” eigenlijk betekent. De regering Bouterse onder leiding van Hoefdraad heeft zoveel geleend, maar wist dat zij deze leningen niet terug zou kunnen terugbetalen, daarom zijn zij in juli 2020, ook zonder lawaai vertrokken. Suriname werd door haar achtergelaten als een junkie die we zien aan de Waterkant. Helemaal uitgemergeld en continu bedelend naar geld om te overleven. Het volk van Suriname moet niet vergeten, waarom wij thans in deze ellende zitten of was het al tevreden met pakketten die toch geen langetermijnoplossing vormen? Velen vergeten vaak uit onwetendheid en beseffen niet, dat de veroorzakers van deze ellendige economische crisis waar we nu in zitten, volledig door de NDP en haar coalitiegenoten vanaf 2010, in de hand is gewerkt. Wij wensen geen van allen het slecht te hebben en het nog slechter te krijgen. We willen allemaal snelle vooruitgang te zien en dan maakt het velen niet uit, wie die vooruitgang brengt en op welke manier. Al zou dat moeten betekenen dat de vooruitgang tijdelijk en kunstmatig wordt gerealiseerd op de buidel van een ander, zoals onder Bouterse en die fraudeur Hoefdraad op Financiën is geschied. Maar wanneer alles stelselmatig en grondig kapot is geslagen door de twee regeringen Bouterse, en een financiële ruïne werd achtergelaten voor de regering van Santokhi, dan moet er uiteindelijk toch worden gewerkt aan herstel en opbouw.

NDP is “mooi” begonnen met de Mega Combinatie in 2010. Tegen 2015 werd een deel van haar partners uit de regering getrapt. Na de Amnestiewet moest BEP ook eruit. Nieuw Suriname bestond al gauw niet meer en Palu ook niet. NDP wilde in 2015 ook niet meer met Brunswijk werken. NDP heeft alle partners van 2010 gesplitst en het is duidelijk, dat iedereen die met Bouterse werkt, kapot wordt gemaakt. Nu is CLO aan de beurt om kapot gemaakt te worden met rechtszaak na rechtszaak. Ook DOE is stuk gemaakt. Breeveld ging eruit en zijn jongens bleven zitten in de regering. Als Bouterse dialoog wil, moet hij dat doen op basis van twee agendapunten: 1. Hoe betalen zij USD4 miljard terug en 2. Wie wordt verantwoordelijk gesteld voor de zware binnenlandse en externe schulden. Bouterse heeft Suriname in 2020 failliet achtergelaten, met verschillende rechtszaken tegen zijn dieftige en criminele trawanten, waarvoor een aantal reeds zijn veroordeeld. Bouterse vergeet dat hij meteen na de verkiezing van 2015 had onthuld dat Suriname in crisis zat en heeft precies niets gedaan om de productie te stimuleren of zuiniger met de nog resterende middelen te gaan leven. De NDP heeft daarna het land alleen verder de afgrond ingeduwd, door enorme leningen af te sluiten voor consumptieve projecten die tot de dag van vandaag op ‘n Nyan patu’s lijken.