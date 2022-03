Advocaat Pique: ‘PG gaf opdracht tot inverzekeringstelling’

“Bij de inverzekeringstelling van Pique is het de procureur-generaal (PG) die haar heeft gelast. Doorgaans gebeurt dit door een waarnemend substituut officier van justitie of de officier van justitie die de weekdienst heeft. In dit specifiek geval is het dus de PG geweest, die de opdracht daartoe heeft gegeven”, aldus advocaat, Derrick Veira. Hij verleent rechtsbijstand aan de activist Sibrano Pique, die de afgelopen week in verzekering werd gesteld op verdenking van het ernstig belasteren en uitschelden van de president en diens vrouw. Pique verklaarde bij de politie, dat het in dezen niet ging om de president, maar om een goede vriend Chan en Melissa in Nederland, die hem geld schuldig zijn. Echter verwees de activist in zijn video overduidelijk naar de president.

Volgens de advocaat is na de rechtmatigheidstoets meteen bewaring geëist. Op grond hiervan geeft Veira aan, geen invrijheidsstelling meer te kunnen eisen. Volgens de raadsman was binnen 10 minuten al bekend, dat Pique in opdracht van de PG in verzekering was gesteld. Veira verklaarde een verzoek op basis van artikel 54a in het Wetboek van Strafvordering ingediend te hebben voor zijn cliënt. Echter gebleken dat Pique na zijn aanhouding, binnen pakweg 12 uren al voorgeleid werd bij een officier van justitie. Vanwege strategische redenen en onderzoeksbelang, trok de advocaat het verzoek van de voorlopige invrijheidstelling in. De aanhouding is naar verluidt verlengd met 30 dagen.

De advocaat is van mening dat er met twee maten wordt gemeten door de politie. Gezien Pique eerder aangifte zou hebben gedaan, ter zake bedreiging door de zoon van de president. Echter is toen niet eens een onderzoek ingesteld.