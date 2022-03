TWEE GOVERNORS SLACHTOFFER VAN HOEFDRAAD

Binnenkort zal de Bankwet worden gewijzigd en daarin zal tevens het benoemingsbeleid van de governor worden aangepast. Naar verluidt, zullen beleidsmakers niet meer zomaar een governor van de Centrale Bank kunnen ontslaan/vervangen. Het toevoegen van deze wetgeving in de Bankwet is essentieel voor de onafhankelijkheid van de moederbank. Dit hebben we duidelijk gezien bij 10 jaar regering Bouterse, waar alleen en governor zoals Hoefdraad, 5 jaar kon blijven zitten, omdat hij allerlei foefjes bedacht om de zittende regering te ondersteunen. Keerpunt is altijd van mening geweest, dat het probleem van de Centrale Bank ligt bij de onafhankelijkheid van de Bank. Na het vertrek van Hoefdraad bij de moederbank in 2015, heeft hij het klaargespeeld om binnen één jaar (2018/2019), twee governors te slijten. Governor Glenn Gersie werd in februari 2018 ontslagen, omdat hij niet wilde meewerken met kneepjes om monetaire financiering te accommoderen en governor Robert van Trikt, werd door de ex-minister van Financiën met de grond gelijk gemaakt, toen bleek dat hij niet meer paste in de plannen van de regering. Het wijzigen van de Bankwet zal ons helpen, zodat wanneer een regering financieel wanbeleid voert, de Centrale Bank degelijke bescherming geniet op basis van die vastgestelde wetten. Wat de Centrale Bank over het algemeen betreft, hopen wij dat die langzamerhand weer geleid zal worden op de manier waarop André Telting dat deed. Daarom zal het goed zijn als de huidige bankpresident een paar maatregelen van Telting overneemt en implementeert. Wij zullen dan een betere moederbank krijgen. Men besefte toen niet, wat de waarde was van een governor zoals André Telting op de Centrale Bank. Men begreep niet, dat kennis, ervaring en integriteit, goud waard zijn. Na het wegstemmen van de regering Venetiaan in 2010, kreeg men gasten als Hoefdraad en Faranaaz Hausil, die veroordeeld zijn in de case van malversaties op de Centrale Bank. Nu pas beseft het volk van Suriname, dat het economische stabiliteit en een koers van 2.80 afwees. Helaas is het nu te laat en moeten wij voor 1 USD een bedrag van SRD 21 betalen. Dit is het gevolg van economisch wanbeleid van gasten die roepen om een nationale dialoog. Maar toen zij aan de macht waren, wisten zij niets anders te zeggen dan ‘’Tralala’’ en ‘’A no mi.’’ Wij weten dat de NDP er nu alles aan zal doen om in 2025 weer aan de macht te komen. Voor de verkiezingscampagne van 2025, zal de NDP van alles beloven aan het volk. Wij weten nu al dat het zaken zullen zijn die alleen met monetaire financiering kunnen worden betaald. Dus als het volk voor de verhalen valt en de NDP wint, heb je binnen een jaar, en dat zal in 2026 zijn, weer monetaire financiering. Daarbij moeten wij ook niet vergeten dat wij tegen die tijd, inkomsten van olie en gas kunnen verwachten en daar zitten de paarse bloedzuigers op te wachten. Als dat gebeurt, zijn wij inderdaad een verloren natie.