ZAL EEN REISVERBOD OMICRON-VARIANT BUITEN HOUDEN?

Onlangs heeft de Zuid -Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, zijn mening geuit inzake de opgelegde reisbeperkingen die door een aantal landen werden afgekondigd nadat de nieuwe coronavariant Omicron, in zijn land werd gedetecteerd.

Volgens Ramaphosa zouden landen in plaats van reizigers te verbieden het land te betreden, de ontwikkelingslanden juist moeten ondersteunen bij het bestrijden van de pandemie. Volgens Ramaphosa is het reisverbod niet wetenschappelijk onderbouwd en zal het de verspreiding van de Omicron-variant, niet effectief tegengaan. Door een inreisverbod te introduceren, zullen de toerisme- en andere sectoren van de economie, wederom beschadigd worden. De Zuid-Afrikaanse president stelde wel een voorstander te zijn van een vaccinatieplicht en was van mening dat heel veel landen dit in overweging moeten nemen. “Als het land in kwestie verplichte vaccinatie niet als een optie beschouwt, zal het land kwetsbaar blijven voor nieuwe varianten en nieuwe uitbraken van infectie oplopen”, aldus de Zuid-Afrikaanse president.

Vaccinfabrikanten Pfizer en BioNTech hebben na de eerste onderzoeken in het laboratoria geconcludeerd, dat met drie prikken mensen gevaccineerden beschermd zijn tegen de Omicron-variant van het coronavirus. Volgens Pfizer en BioNTech hebben mensen na drie prikken, 25 keer zoveel antistoffen in hun lichaam als na twee inentingen. Onderzoekers hebben ook gekeken hoe de Omicron-variant in elkaar zit en wat er anders is dan in bijvoorbeeld de Delta-variant, die momenteel het meest voorkomt. Volgens Keerpunt hebben wij echter wel de verplichting om onszelf, overige medewerkers en derden tegen een besmetting te beschermen. We zijn al bijna twee jaar doende deze pandemie te bestrijden. En om niet aldoor verlies te lijden en vooral tal van sectoren draaiende te houden, zijn we volgens Keerpunt, ook genoodzaakt maatregelen te treffen om de vaccinatiegraad van de wereldbevolking omhoog te krijgen. Alleen zo kunnen wij gezamenlijk uit deze pandemie komen.