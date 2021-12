IMF-AKKOORD IS BIJNA ROND

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bijna zover met zijn besluit met betrekking tot het geven van steun aan ons land. Op 22 december aanstaande wordt het verzoek van Suriname voor steun behandeld door het bestuur van het IMF en dan wordt de goedkeuring van een programma voor het met schulden beladen Suriname, besproken. Dit werd afgelopen week bekend, nadat het fonds meer dan zeven maanden geleden een overeenkomst op personeelsniveau met de regering had bereikt. Suriname en het IMF bereikten in april een voorlopige financieringsovereenkomst voor bijna USD 690 miljoen. Het bestuur is eind juli op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De Surinaamse autoriteiten hebben verzocht om een ​​driejarige Extended Fund Facility. Indien goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF, zou er onmiddellijk meer dan USD 56 miljoen beschikbaar zijn voor Suriname. De ontwikkelingen rondom de onderhandelingen met het IMF zijn in de afgelopen maanden niet zo snel verlopen als de regering gehoopt had. De vertraging had te maken met een brief van onze grootste schuldeiser China. Het IMF stelde dat China als schuldeiser, in een schrijven moest aangeven, het eens te zijn met de parameters van de debt-sustainabilty analyse die is uitgezet in het herstructureringsprogramma voor Suriname.

De Chinezen op hun beurt hadden wel een schrijven gericht hieromtrent, maar voor het IMF was dat niet duidelijk genoeg. Deze situatie had veel van pure bureaucratie, want vanaf juli is de regering bezig met de verschillende schuldeisers te onderhandelen, zodat alle betalingsafspraken worden nagekomen en of uitstel wordt gevraagd. Wanneer de afspraken met de schuldeisers conform de IMF policy geregeld zijn, kunnen de onderhandelingen afgerond worden. Het enige waarop de regering wachtte, was dat China en ook India hun brief volgens de IMF policy hadden opgesteld.

Als de onderhandelingen goed verlopen, zal Suriname van het IMF een zogenaamde Extended Fund Facility (EFF) krijgen. Maar volgens deskundigen zal de hulp van het IMF geen positieve invloed hebben op de economie, gezien de Centrale Bank van Suriname nu Open Market Operations wil doorvoeren, waarbij hoge rentes betaald moeten worden voor het verkrijgen van de vrije liquide middelen van banken, in de hoop dat dit geld niet geleend wordt aan de private sector die weer US-dollars zou kunnen kopen, en dat deze hoge rentes ook doorgegeven worden in de vorm van verhoogde kredietrentes (wat je op je giro-, spaar- of termijndeposito krijgt). Wij zijn van mening dat verhoogde kredietrentes in elk geval veel van de liquiditeit die zich bevindt buiten de banken om, terug zal brengen bij de banken (mits het natuurlijk niet zwart geld is).

Verhoogde kredietrentes zullen echter ook tot gevolg hebben dat de debetrentes zullen stijgen, mogelijk tot boven 30 procent. Dit zal ervoor zorgen dat nieuwe aanvragen voor leningen nog meer beperkt zullen worden voor ondernemers.

De rente op leningen van huidige klanten zal vanwege de verhoogde kosten van aangetrokken gelden, echter ook omhoog gaan.

Dit zorgt bovendien voor een verhoogde druk op een private sector die het al zwaar te verduren heeft.