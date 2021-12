WORDT ER WEL GEWERKT AAN BURGERVEILIGHEID?

De regering doet naar de mening van Keerpunt, niet voldoende ter bestrijding van de alsmaar toenemende misdaad in het land. Burgers worden maar al te vaak aan hun lot overgelaten en erger nog, vrouwen worden aangevallen in hun woning en beroofd van het weinige dat ze nog bezitten. Velen in deze samenleving hebben momenteel zeker de indruk, dat ze van de autoriteiten op het gebied van veiligheid niets te verwachten hebben. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat de misdaad zo ongestoord kan toenemen. Diefstal en inbraak vinden aan de lopende band plaats. Het gevoel van onveiligheid neemt hierdoor bij de doorsnee burger toe.

Los van het feit dat burgers op kosten worden gejaagd omdat gestolen goed moet worden vervangen, worden ze ook gedwongen te investeren in extra beveiliging. In bepaalde buurten voelt meer dan de helft van de bewoners zich onveilig; dat zijn ook vaak de armere buurten. Dat zelfs politieambtenaren aangevallen en beroofd worden, laat zien dat de criminelen zich heer en meester voelen. De samenleving wordt haast elke dag onaangenaam verrast door een of ander criminele handeling. Men durft niet eens de woning onbeheerd achter te laten of zijn auto ergens te parkeren.

Om de criminaliteit effectief en efficiƫnt aan te pakken, is het heel belangrijk dat de opsporing, vervolging en berechting een vlot verloop hebben en dat de justitiƫle autoriteiten zich voortdurend goed van hun taak kwijten. Ook burgers moeten een helpende hand bieden door informatie door te spelen aan de politie, indien ze verdachte crimineel aandoende zaken waarnemen.

Tipgevers in woonwijken kunnen een belangrijke rol spelen bij de criminaliteitsbestrijding. Keerpunt doet daarom een dringend beroep op de regering en in het bijzonder de minister van Justitie en Politie, om vooral de brute overvallen veel meer aandacht te geven en hierdoor misdadigers de wind uit de zeilen te nemen. De samenleving moet veilig kunnen existeren en wonen in Suriname. Inmiddels is het ook al bewezen, dat criminelen geen vrees meer hebben voor de politie en daar moet verandering in komen.