GOKVERSLAAFD VOLK MET GROTE PROBLEMEN

De meeste landgenoten gaan momenteel gebukt onder grote financiële problemen. Naast de groep burgers die toch nog probeert het hoofd boven water te houden, is er nu ook een groep die zichzelf bewust in armoede dompelt. In de hoop het weinige dat men heeft rap te vermenigvuldigen, bezoekt men regelmatig casino’s of andere gokgelegenheden, met alle nare gevolgen van dien. Soms levert het iets op, maar in de meeste gevallen gaat de gokker met een lege portemonnee naar huis. Het schijnt in de afgelopen jaren heel normaal te zijn geworden, dat mensen nu zelfs hun bezittingen, met name auto’s, huizen, percelen, vergokken. Gokken zelf is niet het grootste probleem, het probleem echter begint wanneer je met een gokverslaafd volk zit. Bijkans in alle buurten zie je tegenwoordig overwegend jonge mannen voor een of ander gokgelegenheid staan. Haast in elke familie is anno 2021, iemand gokverslaafd. Het probleem wordt alleen maar groter wanneer de kostwinner verslaafd raakt, want dan moet er gekozen worden tussen het geld uitgeven aan gokken of aan de eerste levensbehoeften. In veel gevallen wordt gekozen voor de eerste optie. Bepaalde ouders vergokken tegenwoordig al hun inkomsten, waardoor jeugdigen in zo een gezin geheid eronder lijden. De stress die de kinderen hierdoor thuis doormaken, kan impact hebben op de schoolresultaten. De stress kan in sommige gevallen zelfs vreselijke traumatische gevolgen hebben. In het ander geval kan het de partner zijn die met grote financiële problemen te maken krijgt. Hierbij komt vaak gezinsbreuk, huiselijk geweld etc., bijkijken. Hier is het punt waarbij de overheid zou moeten inkomen met maatregelen die moeten leiden tot het terugdringen van het gokken. Uiteraard is het een bewuste keus die elke burger maakt, maar het is ook de taak van de desbetreffende autoriteiten om het gokken moeilijker te maken.