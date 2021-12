Aan wie spiegelen we ons als mens in dit land? En aan wie spiegelt de jeugd zich in dit land? Vragen die we ons zeker moeten stellen als we goed om ons heen kijken en de ontwikkelingen van de afgelopen decennia volgen.

Spiegelen we ons aan de medici die jaren hebben gestudeerd om ons uiteindelijk van dienst te zijn wanneer we ziek zijn? Spiegelen we ons aan de advocaat, de ingenieur, de hoogleraar, de notaris, de econoom en de bankdirecteur, of kijken we naar lieden zonder een goede intellectuele vorming die smijten met geld, in een peperdure SUV rondrijden, in villa’s wonen en aan niemand echt kunnen vertellen waar hun inkomsten van afkomstig zijn? We weten zo langzamerhand allemaal waar deze verkregen rijkdom uit voortgevloeid is en dat de activiteiten die dit allemaal mogelijk maken, steeds grotere en verontrustender vormen aan het aannemen zijn. Het gaat hier om de vergaring van het snelle geld uit de informele sector waar o zovelen verblind door zijn geraakt en nog elke dag dagelijks geraken.

Het is opvallend hoeveel jongeren de schoolbanken verlaten om zich dienstig te maken voor figuren van het snelle geld uit in het bijzonder de grensoverschrijdende misdaad. De onderwereld die steeds meer tracht deel uit te gaan maken van de bovenwereld die wel op een bonafide wijze aan zijn geld tracht te komen. De onderwereld tracht daarbij de indruk te wekken, dat zijn activiteiten helemaal niet zo malafide zijn en dat de bovenwereld daar maar mee moet leren leven. Veel der jeugdigen raken verblind door het snelle geld en verlenen aanvankelijk hand- en spandiensten en raken daardoor steeds meer verwikkeld bij malafide activiteiten. Vooral jonge vrouwen die om het snelle geld aanpappen met onderwereldfiguren en hun toekomst verknallen, dat komt steeds meer voor, vaak tot groot ongenoegen van overige familieleden.

Maar niet slechts in Suriname doet zich dit fenomeen voor, dat wij als een ontsporing binnen de maatschappij wensen aan te merken. Er zit hier iets goed fout en wel duidelijk is dat bij de vorming van het kind, zaken de afgelopen decennia goed fout zijn gelopen en dan voornamelijk in het gezin en het onderwijs. En daar moet verandering in worden gebracht. De jonge Surinamer moet duidelijk gemaakt worden dat deze vorm van geld verdienen, die wij het snelle geld noemen, geen zegen heeft en uiteindelijk op een groot fiasco uitloopt. Een fiasco dat achter de tralies of met de dood kan eindigen. We hoeven hierbij geen voorbeelden aan te halen, die zijn er genoeg geweest in vooral de afgelopen drie jaren, waarbij mensen die een zeer luxueus leven leidden en dachten dat het zeer aangename en gejaagde bestaan ongestoord kon worden gecontinueerd, van een koude kermis zijn thuis gekomen en of in de gevangenis zijn beland, het land uitgevlucht of doodgewoon geëlimineerd werden. Het moet daarom volgens Keerpunt, een beleidsissue van de overheid worden de jeugd aanhoudend erop te wijzen dat het ‘snelle geld’ niet de weg is die bewandeld dient te worden in dit leven, maar gewoon goede resultaten op school behalen en uiteindelijk met een diploma in de hand, een eerlijk bestaan te hebben dat ongevaarlijk en eerlijk is.