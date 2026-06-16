IMF: Centrale Bank moet harder ingrijpen tegen inflatie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onverbloemd kritiek geuit op het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens het fonds is het beleid nog altijd te ruim, waardoor de inflatie opnieuw is opgelopen tot dubbele cijfers.

In zijn recente Post-Financing Assessment stelt het IMF dat zowel een ruim monetair als begrotingsbeleid in de eerste helft van 2025, hebben bijgedragen aan een stijging van de jaarinflatie tot ongeveer 11 procent. Hoewel de maandinflatie in maart 2026 terugviel naar 0,4 procent, waarschuwt het fonds dat de inflatie naar verwachting pas in 2027, weer onder de 10 procent zal komen.

Het IMF vindt dat de Centrale Bank meer liquiditeiten uit de economie moet halen via sterilisatieoperaties. Daarbij mag de Bank zich volgens het fonds, niet laten afschrikken door de kosten van openmarktoperaties. “Er is behoefte aan aanzienlijk meer absorptie van binnenlandse liquiditeiten om de oplopende inflatie tegen te gaan”, aldus het IMF.

Verder dringt het fonds erop aan dat Suriname vóór de verwachte olie-inkomsten een nieuw monetair beleidskader invoert, waarbij kortetermijnrentes het belangrijkste instrument worden voor het beheersen van inflatie. Het voornemen om een monetair beleidscomité op te richten, wordt door het IMF positief ontvangen. Ook wijst het fonds op het belang van stabiliteit binnen de leiding van de Centrale Bank. Volgens het IMF moeten leden van de toezichthoudende en bestuurlijke organen van de CBvS, hun wettelijke ambtstermijnen kunnen voltooien. Het IMF-programma dat van december 2021 tot en met maart 2025 in Suriname werd uitgevoerd, had als belangrijkste doelstellingen prijsstabiliteit en inflatiebeheersing.