INVESTEERDERS EN IMAGOCORRECTIE

Suriname heeft dringend investeringen nodig en dan wel in het bijzonder die van buitenaf. Externe investeringen leiden dan gelijk tot meeropbrengsten voor de staat en ander ondernemingen in vreemde valuta. Deze investeringen moeten niet te lang op zich laten wachten, want ons land heeft ze hard nodig, vooral omdat het bewezen is dat meer dan 54 procent van ons bbp, afkomstig is uit de informele sector. Dit werd onder meer gemeld in het uitgebrachte NRA-rapport dat aan onze regering is gepresenteerd. We moeten dus een kentering veroorzaken in de inkomsten van dit land richting formele sector, dat wil zeggen dat bonafide investeringen de meeropbrengsten van de staat zullen moeten vertegenwoordigen. Men heeft het in het NRA-rapport over de informele sector en zijn opbrengsten die ervoor zorgen dat de winkels nog vol zitten, al zijn de prijzen torenhoog en kunnen de meesten van ons niets bijzonders meer kopen, omdat onze koopkracht aan barrels ligt. Maar als we over de informele sector praten, dan hebben we het zeker over de onderwereld die alles in het geniep doet of gedwongen is te doen. En als wij over deze gegevens in een NRA-rapport beschikken, is het meer dan logisch dat het buitenland deze gegevens ook ziet en optekent. Externe investeerders laten zich vrijwel altijd goed informeren over de financiële positie van de staat en men kijkt ook zeer zeker naar de ratings uitgebracht door Standard & Poors, Fitch en Moody’s, ook analyseert men de gegevens van het wetenschappelijk bureau van de Economist. Ook raadpleegt men de Wereldbank en de data van het IMF over het land in kwestie. Als die gegevens allemaal hoopgevend zijn, wenst men bijvoorbeeld naar het politieke klimaat te kijken, de nationale veiligheid, de positie van het vakbondswezen en de werkverhoudingen, en natuurlijk kijkt men ook naar het land ten opzichte van de grensoverschrijdende misdaad. Als het land nauw betrokken is geraakt bij de drugscriminaliteit, wapenhandel, mensenhandel en enige betrokkenheid zou hebben bij het internationale terrorisme, dan krijgt zo een land snel een cold shoulder toegedraaid. Waar we als land zeer ernstig rekening mee moeten houden, is dat ons imago bij het buitenland ernstige averij heeft opgelopen en dat we absoluut een junk rating hebben opgelopen tijdens het financiële wanbeleid, gevoerd door de regeringen van de NDP onder leiding van Bouterse. Waar we ook niet schouderophalend aan mogen voorbijgaan, is dat we een governor van de Centrale Bank in de beklaagdenbank hebben, waar binnenkort vonnis tegen zal worden gewezen en dat een ex-minister van Financiën uit dezelfde regeerperiodes, het land is uitgevlucht om uit handen van de justitie te blijven en op Cuba is ondergedoken. Het eiland dat geen samenwerking heeft met de Internationale Politie Organisatie, Interpol, die hem (Hoefdraad) signaleert namens de Surinaamse regering. Wat ons land nog veel meer schaadt, is de betrokkenheid van bepaalde elementen bij de internationale drugshandel en daar hoeft helemaal geen bewijsmateriaal voor op tafel gelegd te worden. Vele duizenden kilo’s cocaïne zijn hier en in het buitenland onderschept waar Surinamers en hun buitenlandse afnemers bij betrokken zijn. We hoeven in dit relaas niet eens de gevallen op te sommen. Ook deze onderscheppingen die niet ophouden en in aantal toenemen, maken dat Suriname zijn imago zeer veel schade ondervindt en de buitenlandse investeerder zeker aan het denken zal zetten en dan vooral wanneer men ook de indruk krijgt, dat de grote zetbazen in deze handel buiten de handen van de justitie blijven. Dat investeerders zeer nodig zijn, kan Keerpunt onmogelijk tegenspreken, maar we hebben veel huiswerk en het houdt in dat we veel harder moeten werken om het zeer bevlekt blazoen van de republiek, schoon te wassen. Alleen dan kunnen we met goed fatsoen verwachten dat men hier zal komen investeren.