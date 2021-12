BRANDSTOFDILEMMA IS DÉJÀ VU

Roy Boedhoe van Roy Boedhoe Enterprise (RBE), liet de afgelopen week in een bekendmaking weten, dat landelijk al zijn servicestations normaal open blijven. Dit heeft de RBE-directeur na een persoonlijk overleg met minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, afgesproken. Keerpunt vindt dit wel een mooi gebaar naar de Surinaamse samenleving toe, gezien Boedhoe zich eerder anders had opgesteld door te stellen: “Als je geen geld hebt, moet je geen auto rijden.” Dit had Boedhoe gezegd, toen automobilisten in september vorig jaar onaangenaam werden verrast door een verhoogde benzineprijs aan de pomp. Verder had Boedhoe gezegd, dat de huidige regering geen keus heeft dan nu harde financiële maatregelen te treffen, zodat de volgende generatie het veel beter zal kunnen hebben. “Ik ben ondernemer en olie is mijn onderneming. De lokale bevolking gebruikt niet eens 50 procent van de olie-importen, het zijn juist de hout- en kleine goudconcessionarissen die de benzine het meest opkopen”, legde Boedhoe toen uit. Toen was er ook al sprake van dat de brandstofprijzen niet marktconform waren. De kwestie die al enkele weken speelt met betrekking tot de voorfinanciering van de olierekening door de oliemaatschappijen ten behoeve van de staat, is een dilemma dat ons weer terug brengt in de tijd. Pure déjà vu. Lange rijen omdat de boot met brandstof weer niet op tijd is aangekomen. Het hamstergedrag van de bevolking neemt hierdoor weer toe. Service stations exploitanten die moeten sluiten, omdat hun voorraden niet aangevuld kunnen worden. Dit allemaal door een torenhoge schuld die de regering niet tijdig heeft kunnen aflossen. We vragen de regering om prioriteiten te stellen in plaats van dingen te doen die absoluut niet het gevoel opwekken bij de bevolking, dat zij hun belofte niet na behoren nakomt.

Een deel van de pompstations in ons land was afgelopen maandag door zijn brandstofvoorraad heen. Naar verluidt, was de boot met de nodige brandstof niet op tijd aangekomen, omdat de Rekeningcourant (Rc) van de lokale oliebedrijven rood staat bij de leverancier.

Zolang de schuld van de overheid niet is betaald en de brandstofprijzen niet worden verhoogd, zijn de olieleveringen aan de pompen niet gegarandeerd. De oliemaatschappijen hebben reeds eerder aangegeven, dat de pompprijzen conform de overeengekomen pompprijsmethodiek aangepast moeten worden, zodat deze minimaal op kostprijsniveau worden vastgesteld. De regering en de oliemaatschappijen zijn woensdagavond na intensief overleg tot overeenstemming gekomen de brandstofprijzen aan te passen naar SRD 17,90 voor Unleaded Gasoline, SRD 21,61 voor V-Power en SRD 17,95 voor Diesel. Dat komt neer op een verhoging van SRD 1,95 voor Unleaded en een gelijkblijvende prijs voor Diesel.

De oliemaatschappijen hebben reeds eerder aangegeven, dat kostprijzen pas marktconform zijn als er voor Unleaded Gasoline SRD 18,0130 en Diesel SRD 17,7977 wordt betaald, maar deze prijzen zijn exclusief de governmenttake. Deze kwestie hebben de oliemaatschappijen in juli dit jaar besproken met de regering en de aanpassing zal naar verluidt, in januari 2022 plaatsvinden. De prijzen van brandstof zullen dan rond de SRD 21 per liter, pas voldoen aan de marktconforme tarieven. De SOL en Rubis zijn overeengekomen, dat de huidige pompprijzen niet meer realistisch zijn, daarom hebben zij meerdere malen aangegeven, dat zij als gevolg van de negatieve gevolgen van de schuld van de overheid op hun werkkapitaal, zij de verplichtingen aan hun leveranciers, niet tijdig kunnen nakomen. De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, is meerdere malen aangeschreven en geattendeerd op de ontwikkelingen met betrekking tot de enorme schuld van de overheid. Wij zijn van mening, dat de minister moet begrijpen, dat de oliemaatschappijen de overheid niet kunnen blijven voorfinancieren. De subsidieschuld van de overheid is per 31 oktober 2021 reeds opgelopen tot circa SRD 61 miljoen. Uiteindelijk moet de rekening betaald worden en dat kan alleen als de staat brandstof niet meer hoeft te subsidiëren.