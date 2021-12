ONDANKS VRIJE KEUS AAN VACCINS, VACCINATIEGRAAD TE LAAG

Onlangs heeft de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) in een persbericht gesteld, dat de huidige batch van het Pfizer-vaccin waarover Suriname beschikt, gebruikt kan worden tot februari 2022.

Javier Asin, coördinator van het Nationaal Coördinatie Team (NCT), vertelde kort geleden dat de Europese Unie (EU) door middel van een document heeft aangegeven, dat de nieuwe houdbaarheidsdatum van het Pfizer-vaccin door de EU is goedgekeurd.

Volgens Asin wordt er uit voorzichtigheid met zes maanden houdbaarheidsdatum gewerkt en tegen de zes maanden aan, zullen de vaccins beoordeeld worden, of de kwaliteit nog goed is en of ze dus langer bewaard kunnen blijven.

Ook de kwaliteit van de voorraden zal volgens Asin op afstand voortdurend gemonitord worden door de farmaceut Pfizer en de internationale autoriteiten.

Hierbij zullen zij kijken of de voorraden na zes maanden alsnog vernietigd moeten worden of als die langer gebruikt kunnen worden.

Het is volgens Keerpunt betreurenswaardig dat de regering 877 flacons, ongeveer 9500 doses AstraZeneca-vaccins, heeft moeten vernietigen, omdat ze eind oktober waren vervallen.

Volgens Asin is het meer dan zonde, omdat het de regering veel geld heeft gekost. We moeten ons ervan bewust zijn, dat wij een van de weinige landen in de wereld zijn, waar mensen die zich willen laten vaccineren, een vrije keus hebben voor het kiezen van een vaccin. Medische deskundigen hebben onlangs ook benadrukt, dat de besmettingsgolven zullen blijven komen, zolang we met een wereldbevolking onder de 40 procent vaccinatiegraad blijven steken.

Intussen zijn landen wereldwijd ook begonnen met het toedienen van de boostershot tegen covid-besmettingen vertaald in de zoveelste golf.

Sinds eind oktober wordt ook in ons land de derde prik toegediend. In de media verscheen er recentelijk een bericht dat er in ons land weinig animo is voor de boostershots. Maar 9000 personen hebben tot nu toe een boostershot genomen.

Volgens deskundigen uit de zorg loopt ook de toediening van de eerste of tweede prik van COVID-19 al enige tijd niet zo vlot.

Zij die al volledig gevaccineerd zijn, zullen een boostershot moeten halen, vooral omdat in landen waar de Omicron-variant zich al manifesteert, momenteel wordt nagegaan hoe besmettelijk deze is, en hoe gevaarlijk de gevolgen hiervan kunnen zijn voor personen die in aanraking komen met deze Covid-19-mutant.

De Surinaamse regering benadrukt dat er voldoende vaccins in het land zijn om de gehele bevolking te vaccineren. De PAHO ziet ook graag dat de vaccinatiegraad in Suriname wordt opgevoerd.