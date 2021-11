VOORZICHTIGHEID GEBODEN, VIJFDE GOLF IN HET VERSCHIET?

Al weken vertoont de bezettingsgraad in ziekenhuizen van COVID-19 patiënten een dalende trend. Ook het aantal covid-doden van bijkans 5 per dag, is al enkele dagen teruggelopen naar nul. Toch is het nog te vroeg te juichen, omdat het aantal besmettingen vrij plotseling weer kan stijgen. We lopen momenteel wel tegen het einde van de vierde coronagolf, maar als we letten op de diverse versoepelingen dreigt er weer groot gevaar.

Onlangs heeft de overheid Covid-maatregelen aangepast. Hierbij is besloten enkele maatregelen te versoepelen. Zo is indoor-dining bijvoorbeeld weer mogelijk. Momenteel mogen volledig gevaccineerden of mensen die over een negatieve COVID-19 testresultaat niet ouder dan 24 uur beschikken, dineren in een gesloten ruimte. Sinds de uitbraak van het coronavirus medio maart vorig jaar, kon deze service niet meer aangeboden worden. Het is wél duidelijk dat we na een jaar leven met corona, richting normaal willen gaan, maar qua timemanagement moeten we geen grappen maken. Vooral niet als het mensenlevens kan gaan kosten. Vooral omdat een aantal feestdagen voor de deur is, moet erop gelet worden, dat niet alle maatregelen in één keer versoepeld worden. Het kan maar een mum van tijd kosten dat de besmettingen weer toenemen, vooral als de samenleving los gaat na de versoepeling. We moeten het uitzicht niet verliezen, dat er ook in Suriname een variant kan ontstaan. Nederland kan in dezen als voorbeeld genomen worden. Daar werden bijkans alle beperkende maatregelen versoepeld, en niet lang daarna, werd als gevolg van de Deltavariant, een code rood afgekondigd. Vooral hoe er bij ons geen totale lockdown voor de feestdagen zal gelden, moet de samenleving beseffen dat er niet al te vroeg gejuicht moet worden. We zijn wel aan het einde van de vierde coronagolf, maar dit betekent niet dat de vijfde niet, op de loer ligt. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van elke burger zijn of haar eigen vrijheid te bepalen, dit betekent dat de versoepeling niet uitbundig gevierd moet worden. De overheid geeft bewegingsvrijheid, maar het ligt uiteraard aan de samenleving, hoe daarmee om te gaan.