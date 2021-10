DE VALSE PROFEET EN ZIJN ANTIVAXXERS

Vicepresident Ronnie Brunswijk wordt gewaarschuwd, dat hij verantwoordelijk gehouden zal worden voor het verval. Hij houdt de regering in stand, werd aangegeven op de persconferentie, waar ruim 110 kerken benadrukten vaccinatiedwang niet te accepteren. “Daag ons alstublieft niet uit, om ons, aan u geleend mandaat, binnen de kortste keren, terug te nemen!” stelde Meye. Wij vragen ons af, of de kerken allemaal en daadwerkelijk op ABOP hebben gestemd, waardoor Brunswijk het mandaat heeft gekregen? Wij kunnen ons niet voorstellen, dat deze uitspraak is gemaakt door een geestelijke, want de meeste van zijn aanhangers hebben massaal NDP gestemd. Dit is gewoon een kwestie van lawaai maken en niets voorstellen. De uitspraken m.b.t., Brunswijk die de regering in stand zou houden, is naar onze mening gewoon politiek toneel, dat wordt aangestuurd door de NDP. Dit heeft niets te maken met religie en alles met politiek. Wij hebben jullie spelletje reeds door. De uitspraken van deze zogenaamde profeet, moeten we allemaal, met een korrel zout nemen, want wij weten met zekerheid te stellen, dat veel christenen zich gewoon laten vaccineren. Het is gewoon een zonde, dat men zich laat spannen voor het karretje van Meye. Keerpunt is van mening, dat ieder individu zelf moet bepalen wat hij/zij wil doen. Er wordt gezegd, dat God niemand dwingt zich te bekeren, maar waarom dwingen deze “profeten” hun volgelingen dan om zich niet te laten vaccineren? Wij vinden het wel heel jammer, dat de samenleving zo snel vergeet. Is men vergeten, dat er indertijd een splitsing is ontstaan tussen deze zelfde Steve Meye en de overige grote kerken (lees bribi en logos etc.) en hadden ze hem niet uit de VVEPS geduwd, omdat hij dwars lag?

En nu heeft hij ondersteuning nodig om deze overheid voortdurend te dwarsbomen en de “gelovigen” zijn bereid daaraan mee te werken? Men moet ook niet vergeten wat de rol van Meye was bij de amnestiewet. Want hij was toen ook fervent de verdediger van Bouterse en nu is hij geen geestelijk adviseur meer, dus is alles van het huidige kabinet slecht. Wij willen een ieder zijn of haar keuze met betrekking tot vaccinatie respecteren, maar als zij ziek worden, laten zij dan maar naar Meye gaan en door hem behandeld worden. Laat ze daar genezing zoeken en niet de druk op de zorg verhogen met hun antisociaal gedrag. De zorg gaat niet staan wachten op anti-vaxxers, die de zorg in gevaar brengen. De mensen die tegen het vaccin zijn, moeten dan ook steevast afstand nemen van westerse medicijnen, aangezien zij hiermee aangeven, geen geloof te hebben in het vaccin.