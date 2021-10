LANTI MAN MUSU NYAN, DE REST FA VOLK MAG PINA

KOOPKRACHTVERSTERKING GELDT ALLEEN VOOR AMBTENAREN

President Chandrikapersad Santokhi maakte afgelopen dinsdag tijdens de opening van de middelbare school op Moengotapu, bekend dat los van de in juni uitgekeerde ondersteuningstoelage van SRD 1000 die een jaar lang wordt uitgekeerd en de koopkrachtversterking van SRD 700 vanaf eind september aan ambtenaren, de regering van plan is om vanaf 1 januari 2022 wederom een koopkrachtversterking te verstrekken. De overheid is in staat deze toelage te geven, omdat Staatsolie al ruim USD 90 miljoen had overdragen en voor eind van dit jaar alsnog een bedrag van USD 70 miljoen. Volgens Santokhi gaat de helft van dit geld terug naar de samenleving vanaf 1 januari 2022. De andere helft van de US 70 miljoen wordt gebruikt voor de ontwikkeling van projecten in alle districten om 2020 ontwikkeling te brengen en werkgelegenheid te creëren. Het bedrag van ruim USD 90 miljoen komt door de inschrijvingen van oliegiganten in de nieuwe blokken voor de kust.

Die hebben een bonus betaald, merkte het staatshoofd op. Het geven van koopkrachtversterking aan ambtenaren, is zeker welkom in deze moeilijke tijd, maar keerpunt vraagt zich af, hoe het groter probleem wordt opgelost, want niet een ieder werkt bij de overheid en het bedrijfsleven kan momenteel absoluut niet meedoen aan dit soort toelages, gezien de huidige economische situatie. De president kan dan wél zeggen, dat het volk zware offers heeft gebracht en dat is inderdaad zo. Maar niet de gehele Surinaamse samenleving is ambtenaar. Geen wonder dat het ambtenarenapparaat overbelast is geraakt. Het geven van koopkrachtversterking komt in het voordeel van een selecte groep en wat moet dan de rest van het volk doen om te kunnen overleven? Wij willen de president in herinnering brengen, dat niet alleen lanti mang musu nyan, de rest fa her volk ey pina. De mensen die geen ambtenaren zijn, moeten toch ook eten en boodschappen doen? Waarom werkt de regering niet aan de verhoogde prijzen, dan hoeft zij niet meer geld in omloop te brengen.

Zo is een ieder geholpen. Wij zijn ook van mening, dat de president de nadruk legt op het “volk,” maar koopkrachtversterking is alleen bedoeld voor ambtenaren. Er zijn meer dan 300.000 mensen die niet onder het ambtenarenapparaat vallen. Het volk wil geen koopkracht versterking, maar een waardevast Pensioen/AOV en betaalbare prijzen in de winkel. Het volk wil dat basisgoederen, stroom en water betaalbaar zijn. Alleen mensen die bij de overheid werken krijgen deze toelage. Wat moet de rest van de samenleving doen? Wij vragen ons af, hoe de mensen uitkomen die alleen van hun AOV leven. Ook vragen wij ons af, of de “spookambtenaren” al zijn verwijderd uit het systeem van het ministerie van Financiën. Wij willen bij dezen, de regering in herinnering brengen, dat niet alleen ambtenaren op haar hebben gestemd