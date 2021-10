SEKSUELE INTIMIDATIE BANKMEDEWERKERS OPLOSSING MET ZWIJGGELD?

Twee bankmedewerksters hebben afgelopen week aangifte gedaan bij de politie tegen hun directeur, wegens seksuele intimidatie op de werkvloer. Bij de politie heeft een van hen verklaard, dat zij enige tijd geleden seksueel is gemolesteerd door de bankdirecteur, maar zij heeft onlangs pas besloten aangifte te doen, omdat zij vernomen had, dat meerdere vrouwen slachtoffer zijn geworden van de escapades van deze directeur. De medewerkster verklaarde, dat de directeur haar wilde vastpakken en kussen, waarna zij een stap achteruit deed. Na dit incident hield zij hem voor, dergelijke handelingen, ongewenst vond en zoenen, niet goed vond. Zij merkte op dat de man toen geschrokken was, waarna hij over andere dingen begon te praten. Volgens de vrouw heeft zij de directeur geen aanleiding gegeven, haar op deze manier te benaderen.

Daarom wil zij dat strafrechtelijke stappen tegen hem worden ondernomen. Haar collega, heeft bij de politie vervolgens aangegeven, dat deze directeur haar seksueel gemolesteerd heeft. De politie is door de aangifte bezig met het onderzoek. Keerpunt weet, dat deze zaak bijzonder veel aandacht krijgt vanwege de gemeenschap. De naam van de directeur is bekend bij ons. Naar verluidt, wordt er momenteel van alles gedaan, om deze zaak in de doofpot te krijgen. Voorts vernemen wij, dat beide dames een aanbod hebben gehad, waarbij hun schulden afgelost zullen worden en ook nog een behoorlijke som geld ontvangen, indien zij de aangifte intrekken. Keerpunt weet dat dit al eerder is voorgevallen, binnen dezelfde instelling waarbij er ook een grote som zwijggeld werd toebedeeld.

Wij haalden destijds soortgelijke situaties in een artikel aan onder de kop “molest op de werkvloer”, waarbij de molestsituatie werd omschreven en dat de zaak zelfs zo ernstig was, dat dames binnen een bekende financiële instelling, niet alleen naar het kantoor durfden van de directeur. De vrouwen binnen deze instelling hebben onderling hun ervaring gedeeld en willen niet meer geconfronteerd worden met onzedelijke avances van hun meerdere. De werkplek moet veilig zijn voor een ieder en daarbij moet worden gesteld, dat er maatregelen moeten volgen ter bescherming van kwetsbare individuen.

Seksueel molest is geen vreemd fenomeen, want op de werkvloer in sommige organisaties, lijkt het wel een cultureel verschijnsel, waarbij zowel mannen als vrouwen het slachtoffer zijn; maar het overkomt vrouwen twee maal zo vaak als mannen. Plegers zijn vooral meerderen en collega’s. Bijna de helft van de vrouwen (47%), geeft aan, dat het om een meerdere gaat als pleger. Al langer dan vijf jaar ligt er een conceptwet klaar bij De Nationale Assemblée, die seksueel molest op de werkvloer moet voorkomen en bestrijden. Ongeveer 1 op de 5 werkers (21%), is van mening dat seksueel molest vaak tot heel vaak voorkomt op de huidige werkplek. “Het is geen nieuw onderwerp of fenomeen, maar vormt wél een maatschappelijke bedreiging, waarvoor wetgeving gemaakt moet worden”, zei Julia Terborg van de Stichting Ilse Henar, vorig jaar tijdens een presentatie inzake de resultaten van haar onderzoek over seksueel molest op de werkvloer. Het onderzoek werd gedaan in tien organisaties bij de overheid en bij het bedrijfsleven. In totaal hadden deze organisaties 7500 personen in dienst, waarvan 750 personen mee hebben gedaan aan het onderzoek.

Terborg kwam tot de conclusie, dat het algemeen beeld, het probleem alleen maar bevestigt, maar dat het interessanter is te kijken naar de individuele bedrijven. “In sommige bedrijven komt het heel weinig voor, maar in andere bedrijven is seksueel molest een cultuurpatroon geworden”, was haar bevinding. Als er gekeken wordt naar de cijfers die betrekking hebben op seksueel misbruik, blijkt dat in 2019, de politie ongeveer 8000 aangiftes heeft genoteerd. Dat komt per dag neer op minimaal 21 slachtoffers op het gebied van seksueel molest, waarvan de groep die geen aangifte doet, veel groter is.

Keerpunt is van mening, dat er binnen bedrijven, meer aandacht moet zijn voor dit soort zaken. Wanneer werknemers weten dat er binnen hun werkplek aandacht is voor dit soort incidenten, weten de personen die anderen wensen te misbruiken, ook dat zij niet ongestraft kunnen handelen.

(www.ilsehenar-vrouwenrechten.sr)