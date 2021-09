VAN VRIJWILLIGHEID VALT WEINIG MEER TE MERKEN

Er wordt nu al gesproken over een mogelijk hogere verzekeringspremie voor niet-gevaccineerde burgers. Hoewel dit nog niet aan de orde is binnen de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM), zijn er enkele deskundigen die er al over praten. Volgens hen lopen verzekeringsmaatschappijen risico indien de premies voor niet- gevaccineerden niet verhoogd worden. Volgens diverse artsen is het ziekteverloop voor niet-gevaccineerden ingrijpender, waardoor de kosten hoger oplopen.

Suriname zit momenteel in een vierde golf. Het zou ons niet verbazen als op een bepaald moment wordt gesteld dat niet-gevaccineerde mensen, een hogere verzekeringspremie moeten betalen. Er wordt immers van alles gedaan om mensen ertoe te bewegen zich te laten vaccineren en in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd, begint de vaccinatiecampagne nu iets dwingends te krijgen. Er zijn nu werkgevers die hun werknemers dwingen zich te laten vaccineren en er is niet veel dat de regering doet om hen aan te pakken. Als ineens niet-gevaccineerden een hogere premie moeten gaan betalen, zal de regering waarschijnlijk niets doen, ook al is een dergelijke verhoging niet eerlijk. COVID-19 is niet de enige ziekte die een hoog risico oplevert in termen van kosten. Er zijn tal van leefstijl gerelateerde aandoeningen die een hoog risico opleveren, bijvoorbeeld obesitas –tenzij door een ziekte veroorzaakt. Er zijn ook mensen die zich wel willen laten vaccineren, maar dat niet kunnen, omdat ze aan een bepaalde ziekte lijden. Over deze groep horen wij niets. Er zijn gevaccineerden die de MoHanA-regels naast zich neer leggen. Zij denken dat ze veilig zijn, omdat ze gevaccineerd zijn. Maar wie gevaccineerd is, kan nog steeds corona krijgen, alleen is het ziekteverloop in de regel niet ernstig.

Daarnaast zijn er mensen die niet gevaccineerd zijn, die zeer voorzichtig zijn en zich aan alle regels houden. Vaccineren beschermt tegen COVID-19, maar vaccinatie moet wel een vrije keus blijven.